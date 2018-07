Del Bosque y el asunto Piqué: "No lo encuentro de momento ningún problema para nosotros"

El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, volvió a responder a una pregunta sobre la influencia que pueden tener en el ambiente de la selección algunos comentarios del defensa del Barcelona Gerard Piqué referidos al Real Madrid.

"Es un asunto que no nos pilla de fuera. Este conflicto viene del pasado, no ha cicatrizado y para nosotros (lo importante es) que no perjudique a la buena convivencia de la selección. No le encuentro de momento ningún problema para nosotros. Veo preguntas a Sergio Ramos, que en las últimas fechas ha reaccionado muy bien", añadió.