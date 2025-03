Raúl Asencio y Dean Huijsen… ¿la pareja de centrales del futuro para la Selección?

Dos debutantes, los dos centrales, con la selección española: el madridista Raúl Asencio, que con 22 años llega a la absoluta sin pasar por las inferiores, y Dean Huijsen, nacido en Ámsterdam y criado en Málaga. Los dos han participado hoy en el entrenamiento a puerta abierta de la Roja, que tiene doble partido ante Países Bajos.

Asencio ha pasado en unos meses de Primera Federación al Real Madrid y la Selección, y Huijsen, del Bournemouth, con 19 años y 1,97 de altura, iba con la Sub-21, pero está con los mayores ante las bajas de Íñigo Martínez, Marc Casadó y Bryan Zaragoza.

Asencio se acuerda de Ramos y Puyol

Hoy el madridista mostró el orgullo de llegar a la absoluta y apuntó a Sergio Ramos y a Carles Puyol como sus referentes, los futbolistas en los que se fijaba para crecer como defensa.

"Sergio Ramos, al final, siempre ha sido un referente para mí. Para todas las personas que les gusta el fútbol saben lo que ha sido, tanto con el Real Madrid como con la selección española. Es un referente claro. A nivel nacional hay muchos, como Carles Puyol. Te fijas en ellos y en su forma de jugar desde pequeño, vas sacando las virtudes de cada jugador", reconoció.

"Estoy muy contento y feliz por vivir esta nueva experiencia, quiero tratar de vivirla al máximo. Desde que soy pequeño soñaba con algo como esto y que haya podido llegar de esta manera me hace estar súper orgulloso y súper contento", valoró a los medios de la Federación.

¿Cómo se enteró de la llamada?

El defensa madridista contó asimismo cómo se enteró de la llamada del seleccionador Luis de la Fuente para la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League que España protagoniza ante Países Bajos: "En el entrenamiento el míster Ancelotti apareció y me dio la noticia en mitad del campo, que iba convocado con la selección nacional y bueno, imagínate, todos los compañeros felicitándome, el cuerpo técnico, la verdad es que fue bonito", recordó.

"Ha sido todo muy rápido, muy brusco y estoy adaptándome a todas las situaciones que estoy viviendo"

Cumplido un sueño, antes de su debut con la absoluta, Asencio reflexionó sobre los pasos que ha dado de forma rápida los últimos cuatro meses: "Siempre crees que puedes conseguir algo, pero es verdad que ha sido todo muy rápido, muy brusco y estoy adaptándome a todas las situaciones que estoy viviendo. Desde niño bromeas en lo que puedes conseguir y ahora que se está cumpliendo".

"Siempre me he considerado que soy una persona fuerte de cabeza. El paso a venir a Madrid desde tan pequeño, con 14 años, separarme de mi familia, de todos mis amigos y de lo que realmente era algo fácil para mí, lo rutinario, me hizo más fuerte mentalmente el tener que venir a la residencia y adaptarme a un nuevo entorno, a nuevas personas. Me hizo fuerte de mente", reconoció.

Casadó, lesionado

Hoy la selección confirmó asimismo la baja también de la lista inicial del centrocampista del FC Barcelona Marc Casadó "por molestias en su rodilla derecha tras el partido ante el Atlético de Madrid", en el que fue titular y fue sustituido por Eric García en el minuto 67.

Su ausencia será cubierta por un Aleix García que ya ha debutado con la 'Roja' de la mano de Luis de la Fuente disputando cuatro partidos, entre ellos los de la 'ventana' del mes de septiembre ante Suiza y de octubre ante Serbia, y también estuvo en la prelista para la Eurocopa de Alemania.

La lista se queda en 26

Horas más tarde, un tercer jugador, en este caso el centrocampista de Osasuna Bryan Zaragoza, también abandonaba la concentración por "molestias en el muslo de su pierna derecha" tras disputar el encuentro de LaLiga ante el Getafe.

"Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la RFEF se ha decidido que el jugador regrese a su club para comenzar con su recuperación", añadió. El futbolista no será sustituido y, por lo tanto, la convocatoria se quedará en 26 jugadores.

