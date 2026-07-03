¿Cuándo se juega el Portugal - España de octavos de final del Mundial 2026?

Otra vez Portugal y España cruzarán sus caminos en un gran torneo internacional, esta vez en los octavos de final del Mundial 2026. El duelo ibérico es ya un clásico del futbol de selecciones, con el último precedente (final de la Nations League 2025) a favor de los lusos. Caprichos del destino, la selección española de fútbol repetirá el duelo que protagonizó ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2010, un duelo que se resolvió con un gol de David Villa y que supuso el primer paso hacia la histórica victoria de la España de Vicente del Bosque en la Copa del Mundo de Sudáfrica.

Dieciséis años después de aquel duelo, Portugal y España se volverán a cruzar en una eliminatoria mundialista, coincidieron en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 (3-3). El balance, en total, es 41 partidos entre ambas selecciones, con 18 victorias para España, siete para Portugal y 16 empates.

En los últimos siete partidos, cinco empates; dos de ellos resueltos en la tanda de penaltis con resultados dispares. El precedente favorable para España, las semifinales de la Eurocopa de 2012, que acabó ganando la selección por entonces dirigida por Vicente del Bosque, gracias a una tanda de penaltis en la que se impuso 2-4.

La más reciente, en la final de la Liga de Naciones 2025, fue Portugal la que se llevó el título tras no fallar ninguno de sus cinco penaltis; mientras que en España fue Álvaro Morata quien erró el cuarto.

El AT&T Stadium de Arlingotn, Texas, será el escenario de un nuevo duelo a todo o nada entre Portugal y España. Todo después de que los de Luis de la Fuente golearan a Austria (3-0) y Portugal remontara ante Croacia (2-1) en un cerrado partido en el BMO Field de Toronto.

Cristiano y el duelo ante España: "Va a ser un partido difícil"

Cristiano Ronaldo, autor de un gol ante Croacia, anticipó un partido "difícil y disputado" ante España en los octavos de final del Mundial 2026.

"Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora", indicó el de delantero de Madeira.

"Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar", señaló el eterno goleador luso.

Horario y dónde ver el Portugal - España de octavos del Mundial 2026

El Portugal - España, partido de octavos de final del Mundial 2026, se jugará el lunes 6 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en el AT&T Stadium de Arlingotn, Texas.

El Portugal - España de octavos de final se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en directo y la narración del partido minuto a minuto.