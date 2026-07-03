La portavoz de la AUGC, sobre la imputación del DAO y de Mercedes González: "Los agentes se encuentran abandonados y profundamente decepcionados"

La portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha asegurado que la situación en la cúpula de la Guardia Civil es "insostenible" y ha reclamado el cese de quienes dirigen la institución mientras permanezcan investigados por unos hechos que califica de "extrema gravedad".

Su portavoz nacional, Olaya Salardón, ha afirmado que los agentes se encuentran "indignados, abandonados y profundamente decepcionados", por la evolución de las informaciones conocidas en torno a las reuniones objeto de investigación. Según ha explicado, se ha pasado de negar su existencia a hablar de tres encuentros y posteriormente de "solamente unos cafés". Además, ha señalado que la noticia de la imputación "sorprendió a todos".

Salardón ha sostenido que quien dirige la Guardia Civil "no puede permanecer al frente de la institución" si debe comparecer como investigado, al considerar que ya no se trata de "una cuestión política, sino de credibilidad institucional".

En relación con el director adjunto operativo (DAO), la AUGC considera que "no puede seguir ejerciendo el mando operativo de la Guardia Civil". La asociación argumenta que los guardias civiles están sometidos a uno de los regímenes disciplinarios "más exigentes de la Administración" y que, cuando un agente de base es investigado o se le abre un expediente por una presunta falta muy grave, se contemplan medidas cautelares como la suspensión de funciones.

Sin embargo, la portavoz ha señalado que "en el caso del DAO no se ha producido", una circunstancia que considera evidencia "diferentes varas de medir" dentro del procedimiento. Por ello, la AUGC insiste en que debe exigirse "con mayor rigor" el cese de las personas que actualmente dirigen la Guardia Civil.

Salardón también puso en valor el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO). En este sentido, destacó que los guardias civiles "necesitan decisiones" y lo relacionó con el reconocimiento social a una unidad, a la que calificó como ejemplo del buen trabajo.

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