La FIFA responde a las quejas de Croacia por el gol anulado a Josko Gvardiol

Croacia se despidió del Mundial 2026 de forma cruel. Josko Gvardiol empató el partido en el minuto 113, pero el colegiado anuló el tanto, tras consulta con el VAR, por un fuera de juego de Igor Matanović. Los datos del balón Trionda certifican que el número 20 de la selección croata roza con la cabeza el balón. Las quejas croatas no se hicieron esperar tras una decisión que mandaba para casa a los de Zlatko Dalic cuando parecía que forzaban la prórroga en Toronto.

Esas quejas ya tienen respuesta por parte de la FIFA, que ha emitido un breve comunicado confirmado que la tecnología instalada en el interior del balón, confirmó que hubo contacto de Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal.

"Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la @adidasfootball Trionda, el balón oficial del partido de la @FIFAWorldCup, se demostró que hubo contacto por parte del 20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol", indica la FIFA.

"Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas", aclara la FIFA.

Dalic: "No quiero entrar en debatir sobre el VAR"

Zlatko Dalic, técnico de la selección croata, no quiso opinar sobre la decisión del VAR de anular el gol croata en el último minuto del tiempo añadido, que enviaba el partido a la prórroga.

"El fútbol debe ser justo y estas decisiones deberían ser así, pero no quiero entrar en debatir sobre el VAR. No tengo nada que reprochar a los chicos, lucharon, se esforzaron, lo dieron todo", apuntó el seleccionador croata.

"Lamento que hayamos perdido. Tuvimos muchas buenas oportunidades, pero no logramos marcar el 2-0. Felicidades a Portugal", reconoció Zlatko Dalic.