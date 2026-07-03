La victoria de España ante Austria desata la locura en la plaza de Colón de Madrid

"España ha vuelto a ser España", eso dicen los aficionados que disfrutaron del partido desde la plaza de Colón de Madrid, plaza de la selección para el mundial. Allí, cientos de personas disfrutaron del encuentro en una fiesta en la que celebraron cada gol como una victoria.

La anulación del primer gol dejó a todos con el grito a medias, pero duró poco porque solo unos minutos después, Oyarzabal abrió el marcador y desató la locura. El segundo gol llegó de la mano del extremeño Pedro Porro, estrenándose en un mundial en el que claramente está logrando destacar. Por último, el tercer gol nos lo volvió a otorgar Oyarzabal, que puso la guinda del pastel en un partido que ha eliminado a Austria de la copa del mundo.

Las sensaciones, por ahora, son buenas. Desde el primer minuto, la selección se ha mostrado muy superior a su rival. "España está presionando bastante, Austria es un equipo bastante inferior", señalaba un aficionado desde Colón. Refrescos para mitigar el calor y rostros pintados con la bandera española, han sido testigos de un partido que ha ilusionado mucho.

Había ganas de verles jugar, de verles ganar, pero también de disfrutar del ambiente. "La selección está en un momento magnífico" o "somos el mejor equipo" han sido las frases más sonadas. La plaza ha reunido gritos de ánimo y esperanza en un momento en que la tensión no hace más que aumentar.

El próximo partido se disputará contra Portugal, a quien le ha costado un poco más sobrevivir a esta fase eliminatoria del Mundial 2026, el próximo lunes a las 21:00h. Pero la mirada ya está puesta en la final de la copa del mundo, que se disputará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. Desde Colón, dicen, la victoria es nuestra.

En el Mundial de 2010 nos enfrentamos también con Portugal y les eliminamos. Dicen que se volverá a cumplir la profecía, y es que la fe en nuestra selección cada vez es mayor.

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