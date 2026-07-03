Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio 2026

Ya llega el verano, el buen tiempo y los días libres para desconectar de la rutina y disfrutar de una época pensada para el descanso, los planes al aire libre y los momentos compartidos. Es tiempo de vacaciones, de viajes, de reencuentros y de pequeñas escapadas. Pero, además de esto, es momento de apostar por la suerte comprando un décimo del “Gordo del Verano”, o lo que es lo mismo, del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, una de las citas más populares de esta temporada.

¿Sabes cuánto puedes ganar con este sorteo? ¡Un premio gordo de 20 millones de euros! ¿Has pensado qué puedes hacer con ese dinero? Desde disfrutar de unas vacaciones inolvidables hasta dar forma a planes personales que siempre has tenido en mente, este sorteo abre la puerta a nuevas oportunidades para vivir el verano con aún más ilusión.

¿A qué hora y dónde puedes ver el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional?

No te pierdas todos los detalles de este evento: el sorteo se celebrará el sábado 4 de julio de 2026, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del estado, a las 13:00h. y podrás seguir todo lo que ocurra en Antena 3 Noticias, con todos los premios actualizados al minuto.

Recuerda que puedes adquirir tus décimos desde ya hasta las 12:30 del día del sorteo en cualquier administración. El precio del décimo es de 20 euros, idéntico al de la Lotería de Navidad y El Niño.

Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional: ¿qué premios reparte?

Estos son los premios que puedes ganar si juegas el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional:

Premio Especial: 20.000.000 € (una sola fracción y serie)

(una sola fracción y serie) 1º Premio : 2.000.000 € (200.000 € por décimo)

: 2.000.000 € (200.000 € por décimo) 2º Premio : 600.000 € (60.000 € por décimo)

: 600.000 € (60.000 € por décimo) 3º Premio: 200.000 € (20.000 € por décimo)

Además de los grandes premios, también puedes ganar con aproximaciones y terminaciones, lo que multiplica las oportunidades de obtener una suma económica importante.

Desde coincidencias con el número anterior o posterior a los principales premios, hasta aciertos con las centenas, las dos o tres últimas cifras, o incluso con la terminación final del décimo, el sorteo ofrece múltiples formas de resultar premiado.

¿Sabías que más de 3,6 millones de décimos obtienen algún tipo de premio con este sorteo? Así que cruza los dedos y que tengas mucha suerte. ¡Puede cambiarte la vida este julio de 2026!

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