VIDEO: Así fue el rescate de Hernán para sacarlo con vida tras 8 días bajos los escombros por los terremotos de Venezuela

Ocho días, es el tiempo que estuvo Hernán Gil atrapado entre los escombros. Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela provocaron que cientos de edificios se derrumbasen dejando a miles de personas bajos sus restos.

Uno de ellos es Hernán, el guardia de seguridad atrapado en un pequeño sótano en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas. Los equipos de rescate, de más de diez países, trabajaron más de 100 horas para sacarlo de entre los escombros y manteniéndole con vida.

Esta historia es la esperanza para los venezolanos. Una de sus familiares lo define como "un rayito de luz en la oscuridad". Hernán fue alimentado e hidratado con un tubo que el equipo médico logro abrir paso a través de la misma abertura creada para introducir la cámara y comprobar su estado.

Con una jeringuilla le introducían suero y agua en la manguera mientras él estaba rodeado de toneladas de hierro y otros materiales inestables que los efectivos tuvieron que retirar paso a parto porque la maquinaria pesada amenazaba la estructura.

Más de una semana después del temblor la cifra de fallecidos asciende a 2.595 personas, mientras que la de los heridos es de más de 12.000. Exteriores ha elevado a primera hora de este viernes el número de españoles fallecidos en los seísmos, 29.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.