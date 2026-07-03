La alegría de Rosalía celebrando los goles del España- Austria al ritmo de 'Despechá'

España ha pasado a los octavos de final del Mundial tras pasar por encima de Austria con un cómodo 3-0 con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro. La selección ha firmado el que podría ser su mejor partido en esta edición mundialista hasta la fecha, dominando el encuentro en todos los aspectos y sacando a relucir su mejor fútbol.

Los de Luis de la Fuente avanzan a octavos de final. El partido de octavos de final de España se disputaría el lunes 6 de julio en el en el AT&T Stadium de Dallas contra Portugal, y está programado para las 21:00 horas españolas.

En el partido la afición española vibró al ritmo de los goles. Como invitados de honor destacaron la pareja de actores formada por Penélope Cruz y Javier Bardem, a la futbolista Alexia Putellas y la cantante Rosalía. La artista se mostró especialmente emocionada bailando su tema 'Despechá' cuando sonó en medio del encuentro. Sirviéndose de la bufanda de la selección la artista no perdía la oportunidad de bailar su propio tema.

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