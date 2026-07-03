Muere un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso en Barcelona

A última hora de la noche del jueves, un niño de 15 años ha muerto en un tiroteo de Barcelona. Según han trasladado fuentes conocedoras del caso a Europa Press ocurrió en el parque de La Pegaso, en el barrio barcelonés de La Sagrera, en el distrito de Sant Andreu.

La Divisió d'investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación de la muerte criminal del joven "a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos", refiere las autoridades catalanas en 'X'.

Las mismas fuentes señalan que el autor del tiroteo, que se produjo en torno a las 23:00 horas, actuó en grupo y apuntan que el motivo del incidente violento es un conflicto entre bandas juveniles.

Escucharon disparos

Varias llamadas al teléfono de emergencia alertaron que había escuchado detonaciones de arma de fuego en la zona cercana a la calle Portugal, detallando que había una persona con una herida grave, según ElCaso.com.

Los vecinos explicaron que había escuchado entre dos y tres disparos, momentos antes de que varios jóvenes abandonaran el lugar en dirección a la avenida Meridiana. Cuando los servicios de emergencia se personaron, la víctima se encontraba inconsciente y, a pesar de intentar reanimarlo, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Fuentes de policía han contado al medio catalán del hallazgo de una vaina percutida de calibre 9 milímetros durante la inspección ocular en el lugar del tiroteo. Así como de varias identificaciones a personas que se encontraban allí.

"Más penas y más policías"

El alcalde de la ciudad, Jaime Callboni, reconoció su "frustración" porque en Barcelona esté presente el fenómenos de la presencia de armas vinculada al tráfico de drogas cuando se está "ganando la batalla a los hurtos y la multirreincidencia". En una entrevista en RAC-1 ha expresado su "concertación", al mismo tiempo que insiste en reclamar "la misma fórmula: más penas y más policías" para combatir con "más contundencia" las redes de delincuencia vinculadas al narcotráfico que actúan en Europa.

Explica que "estos grupos se mueven mucho", refiriéndose a la presencia de bandas latinas en el parque de los hechos, asegurando que, a pesar de ello, "nadie prevé un comportamiento de estas características".

Collboni no ha facilitado información sobre la información, pero está prevista para la mañana de este viernes una rueda de prensa de los Mossos d'Esqueadra para ofrecer más detalles sobre lo ocurrido. Asimismo ha anunciado que el ayuntamiento ha instalado en "puntos críticos" de Barcelona 500 cámaras de videovigilancia, sumándose a otras 500 que estarán en funcionamiento en el próximo mandato.

Por su parte, la Consejera de Interior catalana, Núria Parlon, ha condenado rotundamente "la máxima expresión de violencia" de lo sucedido en el parque de La Pegaso", ha denunciado a través de las redes sociales. Y subraya que los "primeros indicios de la investigación apuntan a enfrentamientos entre bandas".

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