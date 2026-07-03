Felipe VI interrumpe su discurso para lanzar un mensaje a España: "¡Ánimo, venga!"

El rey Felipe VI lanzó un mensaje de apoyo a la selección española de fútbol durante la entrega de los premios de periodismo de 'ABC', celebrada este jueves por la noche en Madrid, coincidiendo con el partido que España disputaba frente a Austria en el Mundial.

Nada más comenzar su intervención, el monarca hizo referencia al encuentro, que había arrancado apenas diez minutos antes en Los Ángeles, y expresó su respaldo al combinado nacional con un rotundo: "¡Ánimo, venga!".

Aunque destacó la importancia de la ceremonia, admitió que no podía dejar de pensar en el partido. "Pero, mientras tanto, como estamos todos muy pendientes de cuanto ocurre y sería contradictorio abstraerme de ello en la casa de un diario tan veterano y ante tantos periodistas —aunque me debo a la prudencia y a mi lugar—, pues pienso (como todos en estos momentos) en España".

A continuación, añadió: "Concretamente, en nuestra selección, que se está batiendo para pasar a octavos en este Mundial", antes de confiar en que durante la cena le fueran informando del "minuto y resultado".

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