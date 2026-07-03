Japón registra un terremoto de magnitud 6,4 sin que llegue a activarse alerta por tsunami

Venezuela sigue contando muertos mientras en Japón se acaba de registrar un terremoto de magnitud 6,4, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Pese a la intensidad del seísmo no se emitió alerta por tsunami.

La tierra comenzó a rugir alrededor de las 13:05 hora local (4:05 GMT) y la profundidad del hipocentro fue muy superficial. El epicentro se ubicó frente a la costa noroeste de la isla de Miyako.

El terremoto se sintió con más intensidad en la isla de Kumejima, donde se registró un nivel tres de siete posibles según la escala japonesa. La buena noticia es que por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. De hecho, el pasado 26 de junio se registró un temblor de magnitud 5,8 también sin activar alerta de tsunami. Fue el segundo terremoto en 24 horas ya que antes prácticamente a la misma hora que los de Venezuela se sintió otro que dejó al menos 5 heridos.

Choca frente a la ausencia de daños notificados en Japón los más de 2.500 muertos que ya se contabilizan en Venezuela.