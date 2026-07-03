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Cristiano Ronaldo: "España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil"

El mítico delantero luso analizó el duelo del próximo lunes ante España en los octavos de final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo, tras el partido ante Croacia

Cristiano Ronaldo, tras el partido ante Croacia Reuters

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A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo el sueño de ganar un Mundial con Portugal y su próximo escollo será la España de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Los de Roberto Martínez remontaron ante Croacia (2-1) para citarse con la actual campeona de Europa en la ronda de 1/8 de final, un duelo que se jugará el próximo lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlingotn, Texas.

Cristiano Ronaldo, autor del 1-1 ante Croacia, no dudo en colocar a España como "candidata a ganar el Mundial" y anticipó un partido "muy disputado" ante los de Luis de la Fuente.

"Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora", señaló el de Madeira.

"Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar. Me siento bien. Equilibrado físicamente", aclaró Cristiano Ronaldo.

El capitán luso subrayó que el objetivo de Portugal era superar la eliminatoria ante Croacia y continuar avanzando paso a paso en el torneo.

"Nuestro objetivo era pasar, pensar partido a partido y ver qué va a pasar", concluyó Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez: "El camino es recuperar y respetar a España"

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, admitió que las selecciones que ya han ganado alguna vez un Mundial cuentan con una ventaja psicológica, pero que su equipo ganó "mucho a nivel interno" tras superar la eliminatoria ante Croacia.

"Hablar de sueños me encanta, pero estoy aquí como seleccionador para trazar el camino al sueño y el camino es recuperar y respetar a España. Las selecciones que ya han ganado un mundial tienen una ventaja psicológica. Hoy, nosotros ganamos mucho a nivel interno. Estamos más preparados después del partido que antes del partido, pero paso a paso, respetamos a España", explicó Roberto Martínez.

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