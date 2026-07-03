Cristiano Ronaldo: "España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil"

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo el sueño de ganar un Mundial con Portugal y su próximo escollo será la España de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Los de Roberto Martínez remontaron ante Croacia (2-1) para citarse con la actual campeona de Europa en la ronda de 1/8 de final, un duelo que se jugará el próximo lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlingotn, Texas.

Cristiano Ronaldo, autor del 1-1 ante Croacia, no dudo en colocar a España como "candidata a ganar el Mundial" y anticipó un partido "muy disputado" ante los de Luis de la Fuente.

"Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora", señaló el de Madeira.

"Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar. Me siento bien. Equilibrado físicamente", aclaró Cristiano Ronaldo.

El capitán luso subrayó que el objetivo de Portugal era superar la eliminatoria ante Croacia y continuar avanzando paso a paso en el torneo.

"Nuestro objetivo era pasar, pensar partido a partido y ver qué va a pasar", concluyó Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez: "El camino es recuperar y respetar a España"

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, admitió que las selecciones que ya han ganado alguna vez un Mundial cuentan con una ventaja psicológica, pero que su equipo ganó "mucho a nivel interno" tras superar la eliminatoria ante Croacia.

"Hablar de sueños me encanta, pero estoy aquí como seleccionador para trazar el camino al sueño y el camino es recuperar y respetar a España. Las selecciones que ya han ganado un mundial tienen una ventaja psicológica. Hoy, nosotros ganamos mucho a nivel interno. Estamos más preparados después del partido que antes del partido, pero paso a paso, respetamos a España", explicó Roberto Martínez.