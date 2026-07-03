Terremotos Venezuela
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Exteriores confirma 29 muertos españoles y 154 desparecidos
Sigue en directo online la última hora de los terremotos que sacudieron Venezuela hace ya una semana dejando más de dos mil muertos.
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Hernán Gil se ha convertido en el rostro de la esperanza para Venezuela. Este guardia de seguridad ha sido rescatado con vida sietes días después del doble terremoto que sacudió el país. En un agónico operativo, Hernán ha sido alimentado a través de una manguera y cuidado por los equipos rescatistas durante estos días. Sobre él ocho plantas de escombros.
Pero pese a este milagro las cifras de los últimos balances empañan cualquier suspiro de esperanza. Los muertos ascienden ya a 2.595 personas mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según los últimos datos ofrecidos por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Continúan los trabajos de rescate
Coincidiendo con la primera semana desde que el suelo rugió, Delcy Rodríguez sacó pecho del trabajo realizado por el gobierno venezolano. "Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública", además puso en valor las 6.462 personas que fueron rescatadas.
Según datos de la ONU hasta 3.000 rescatistas internacionales continuaban sobre el terreno la pasada jornada. Rodríguez hizo una mención especial a Estados Unidos agradeciendo el apoyo de Donald Trump, aunque también el de otros presidentes como el del Gobierno de España Pedro Sánchez del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
También confesó la presidenta encargada que sufre una "afección de salud", de la que no dio detalles. "Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud".
El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, millas sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los sismos de hace ocho días afectarán a Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un esclavo en 1999 que dejó millas de muertos.
Asciende la cifra de españoles fallecidos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó este viernes que el número de españoles fallecidos en Venezuela como consecuencia de los terremotos que asolaron la pasada semana el norte del país asciende ya a 29.
En esta ocasión no aportó cifras sobre los desaparecidos o localizados con vida bajo los escombros que han sido notificados, los cuales ayer eran 137 y once, respectivamente. Exteriores insiste desde el primer día en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
El ministro también confirmó el despliegue del hospital de campaña de la Aecid "para ayudar al pueblo hermano venezolano", el cual incluye la movilización de un equipo de unos 90 profesionales. Una instalación que, como detalló la propia agencia, está previsto que comience a recibir pacientes en menos de 24 horas.
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Última hora de los terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia que padece una "afección de salud"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha desvelado que sufre una "afección de salud", aunque ha aseverado que ello no le impedirá "trabajar sin descanso" por el país.
"La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello", ha manifestado en rueda de prensa la mandataria interina sin dar más detalles al respecto.
Última hora de los terremotos en Venezuela: La OMS advierte que el número de muertos aumentará de "forma considerable"
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este jueves que es probable que a medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela dan paso a las tareas de recuperación "el número total de fallecidos aumente de forma considerable".
La OMS coordina actualmente el trabajo de los equipos médicos internacionales de emergencia que están en el terreno atendido a los heridos y apoyando al sistema nacional de salud para que pueda seguir brindando otros tipos de atención sanitario esencial.
Última hora de los terremotos en Venezuela: Más de 780 réplicas desde los dos terremotos que sacudieron el país
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este miércoles casi una veintena de sismos, el más alto de magnitud 3,6 ocurrido a las 6:28 hora local a 50 kilómetros de la costa del estado Miranda (norte, cercano a Caracas).
Última hora de los terremotos en Venezuela: España confirma que la AECID ha desplegado el hospital de campaña en Venezuela
Albares señala que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha desplegado el hospital de campaña que se envió este miércoles para ayudar "al pueblo hermano venezolano".
"La AECID con Venezuela", ha escrito Albares ante el despliegue de esta nueva ayuda española, medio centenar de voluntarios que volaron el miércoles en un avión de la cooperación española para instalar el hospital de campaña.
Última hora de los terremotos en Venezuela | La reconstrucción, un reto millonario
Los daños provocados por los terremotos obligarán a Venezuela a afrontar una reconstrucción de enormes dimensiones.
Las estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sitúan el impacto económico en unos 6.700 millones de dólares, alrededor del 6 % del PIB del país.
Además, más de 12.800 personas han perdido sus viviendas, principalmente en el estado de La Guaira, el más afectado por los seísmos.
Última hora de los terremotos en Venezuela | El Parlamento debe decidir sobre el interinato
Este 4 de julio se cumplen los 180 días previstos en la Constitución para cubrir la ausencia temporal del presidente. Corresponde ahora al Parlamento determinar si la situación de Nicolás Maduro pasa a considerarse una ausencia absoluta, lo que abriría la puerta a la convocatoria de elecciones en un plazo de 30 días.
No obstante, el Tribunal Supremo ya calificó la situación como excepcional y mantuvo a Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo sin pronunciarse sobre el carácter definitivo de la ausencia presidencial.
Última hora de los terremotos en Venezuela | El futuro institucional queda en suspenso
La catástrofe ha paralizado buena parte del calendario político venezolano. Antes de los terremotos, el Gobierno de Delcy Rodríguez impulsaba reformas institucionales y mantenía contactos con sectores de la oposición para avanzar en la renovación del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la crisis humanitaria ha desplazado estas negociaciones, mientras aumenta la incertidumbre sobre los próximos pasos del proceso de transición.
Última hora de los terremotos en Venezuela | 862 réplicas mantienen la alerta
Las autoridades venezolanas mantienen la vigilancia sobre las infraestructuras dañadas tras contabilizar al menos 862 réplicas desde el doble terremoto.
Delcy Rodríguez ha advertido de que algunos edificios afectados podrían sufrir nuevos percances y ha insistido en la necesidad de revisar cada estructura antes de iniciar trabajos de reconstrucción.
El Gobierno asegura que la prioridad inmediata sigue siendo salvar vidas y atender a las víctimas.
Última hora de los terremotos en Venezuela: Albares confirma el fallecimiento de otros dos españoles
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó este viernes que el número de españoles fallecidos en Venezuela como consecuencia de los terremotos que asolaron la pasada semana el norte del país asciende ya a 29.
En esta ocasión no aportó cifras sobre los desaparecidos o localizados con vida bajo los escombros que han sido notificados, los cuales ayer eran 137 y once, respectivamente.
Última hora de los terremotos en Venezuela | La Guaira sigue bajo fuerte control
La militarización del estado de La Guaira continúa siendo una de las medidas más destacadas adoptadas tras el terremoto. Delcy Rodríguez ha defendido esta decisión argumentando que era necesario garantizar las labores de búsqueda y rescate y evitar situaciones que pudieran generar desorden en la zona más afectada.
La presidenta encargada ha rechazado las críticas sobre la gestión de la emergencia y ha acusado a determinados actores mediáticos de intentar dificultar el operativo.
Última hora de los terremotos en Venezuela | Caracas busca fondos para la reconstrucción
El Gobierno venezolano ha iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Departamento de Estado de Estados Unidos para impulsar un fondo destinado a la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Según Delcy Rodríguez, el objetivo es contar inicialmente con 200 millones de dólares para financiar la recuperación de las infraestructuras.
La presidenta encargada también defendió la actuación de las autoridades tras el desastre y rechazó las críticas sobre un supuesto retraso en el despliegue de efectivos, al tiempo que acusó a determinados "laboratorios mediáticos" de intentar generar caos y dificultar las labores de emergencia.
Última hora de los terremotos en Venezuela | Venezuela mantiene la búsqueda de supervivientes
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que las labores de búsqueda y rescate continúan, ocho días después del doble terremoto que ha causado 2.595 muertos y 12.400 heridos. Según ha explicado, los equipos seguirán actuando en todas las zonas donde existan indicios de personas con vida.
Rodríguez también ha anunciado la llegada de un grupo especializado de Israel para colaborar en la localización de víctimas y en la evaluación de las infraestructuras dañadas, en un contexto marcado por las 862 réplicas registradas desde el seísmo y el riesgo que estas suponen para los edificios afectados.
Última hora de los terremotos en Venezuela | Una respuesta solidaria sin precedentes
Empresas, instituciones y administraciones han movilizado ya más de 10 millones de euros para atender a los afectados por los terremotos en Venezuela. A las aportaciones económicas se suman aviones con ayuda humanitaria, campañas de recaudación y canales para facilitar donaciones y mantener las comunicaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat Valenciana y grandes empresas como BBVA, Inditex, Santander, Telefónica, Caixa, Repsol o el Real Madrid figuran entre quienes han activado distintas iniciativas para responder a la emergencia.
Última hora de los terremotos en Venezuela | Rodríguez agradece el apoyo recibido de Estados Unidos
En la misma rueda de prensa, Delcy Rodríguez agradeció el apoyo recibido desde otros países con mención especial a Estados Unidos. Expresamente mostró su agradecimiento tanto a Donald Trump como a Marco Rubio. También confesó la presidenta encargada que sufre una "afección de salud", de la que no dio detalles. "Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud".
Última hora de los terremotos en Venezuela | Delcy Rodríguez saca pecho por el trabajo del gobierno venezolano
Delcy Rodríguez ha sacado pecho en una rueda de prensa por el trabajo realizado por el gobierno venezolano. Después de las críticas, la presidenta encargada calificó de "miserable" decir que se había negado la fuerza pública. "Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia", dijo para añadir que "inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública"
Última hora de los terremotos en Venezuela | Hernán Gil, el rostro de la esperanza para Venezuela
Hernán Gil se ha convierto en el rostro de la esperanza para Venezuela. Hernán tiene 43 años y fue rescatado con vida tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participó más de 100 rescatistas internacionales en la urbanización costera de Playa del Mar.
Última hora de los terremotos en Venezuela | Los muertos ascienden a 2.595 personas
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los terremotos de Venezuela. El último balance indica que los muertos ascienden ya a 2.595 personas mientras que la cantidad de heridos es de 12.400.
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