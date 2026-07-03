Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Exteriores confirma 29 muertos españoles y 154 desparecidos

Hernán Gil se ha convertido en el rostro de la esperanza para Venezuela. Este guardia de seguridad ha sido rescatado con vida sietes días después del doble terremoto que sacudió el país. En un agónico operativo, Hernán ha sido alimentado a través de una manguera y cuidado por los equipos rescatistas durante estos días. Sobre él ocho plantas de escombros.

Pero pese a este milagro las cifras de los últimos balances empañan cualquier suspiro de esperanza. Los muertos ascienden ya a 2.595 personas mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según los últimos datos ofrecidos por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Continúan los trabajos de rescate

Coincidiendo con la primera semana desde que el suelo rugió, Delcy Rodríguez sacó pecho del trabajo realizado por el gobierno venezolano. "Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública", además puso en valor las 6.462 personas que fueron rescatadas.

Según datos de la ONU hasta 3.000 rescatistas internacionales continuaban sobre el terreno la pasada jornada. Rodríguez hizo una mención especial a Estados Unidos agradeciendo el apoyo de Donald Trump, aunque también el de otros presidentes como el del Gobierno de España Pedro Sánchez del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

También confesó la presidenta encargada que sufre una "afección de salud", de la que no dio detalles. "Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud".

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, millas sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los sismos de hace ocho días afectarán a Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un esclavo en 1999 que dejó millas de muertos.

Asciende la cifra de españoles fallecidos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó este viernes que el número de españoles fallecidos en Venezuela como consecuencia de los terremotos que asolaron la pasada semana el norte del país asciende ya a 29.

En esta ocasión no aportó cifras sobre los desaparecidos o localizados con vida bajo los escombros que han sido notificados, los cuales ayer eran 137 y once, respectivamente. Exteriores insiste desde el primer día en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

El ministro también confirmó el despliegue del hospital de campaña de la Aecid "para ayudar al pueblo hermano venezolano", el cual incluye la movilización de un equipo de unos 90 profesionales. Una instalación que, como detalló la propia agencia, está previsto que comience a recibir pacientes en menos de 24 horas.