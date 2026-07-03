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Cuándo se cobran las pensiones en julio de 2026 y qué hacer si se retrasa el pago

Descubre qué día se cobran las pensiones en julio de 2026 para organizar mejor tu agenda financiera.

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El mes de julio suele venir acompañado de desplazamientos, actividades de ocio y planes con amigos y familia, lo que hace que muchas personas tengan que ajustar sus cuentas. Por eso, es importante conocer la fecha del cobro de la pensión de julio de 2026 para organizar los gastos y planificar el mes con mayor tranquilidad.

Si quieres saber cuándo se cobra la pensión de julio de 2026, a continuación encontrarás toda la información sobre las fechas previstas de ingreso y qué hacer en caso de que el abono se retrase.

¿Qué día se cobran las pensiones de julio de 2026?

La pensión correspondiente a julio de 2026 se paga oficialmente entre el 1 y el 4 de agosto, ya que la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido.

Sin embargo, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso y los pensionistas suelen cobrar entre el 23 y el 25 de julio, dependiendo de la entidad.

¿Qué hacer si se retrasa el cobro de la pensión?

Aunque lo habitual es que la pensión se abone sin incidencias, en ocasiones puede producirse algún retraso.

  • Si no has recibido el ingreso en la fecha prevista, lo primero es comprobar los movimientos de tu cuenta bancaria y consultar con tu entidad, ya que algunos bancos pueden procesar los pagos en horarios diferentes.
  • Si transcurridos unos días el importe sigue sin aparecer, puedes ponerte en contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para verificar que no existe ninguna incidencia en tu expediente o en los datos bancarios asociados a la prestación.
  • También es recomendable revisar que no se haya producido ningún cambio en la cuenta donde recibes habitualmente la pensión.

En la mayoría de los casos, los retrasos son puntuales y quedan resueltos en poco tiempo, por lo que conviene mantener la calma y realizar las comprobaciones oportunas antes de iniciar cualquier reclamación.

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