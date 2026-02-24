Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El sacrificio de Klaebo para ganar 6 oros en los Juegos: meses sin besar a su prometida

El noruego arrasó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, pero su éxito tuvo un precio personal: meses de aislamiento y medidas extremas para evitar enfermar.

Klaebo celebra su &uacute;ltimo oro en los Juegos junto a su equipo

Klaebo celebra su último oro en los Juegos junto a su equipoReuters

Johannes Klaebo, de 29 años, se convirtió en el gran protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 al conquistar seis medallas de oro, una en cada modalidad de esquí de fondo en la que compitió. Sin embargo, el éxito deportivo estuvo acompañado de una disciplina personal llevada al límite.

Tras lograr su sexto oro, el noruego reveló que llevaba dos meses sin besar a su prometida, la influencer Pernille Dosvik, para minimizar cualquier riesgo de contagio antes de los Juegos. "Es el primer beso que nos damos desde diciembre. Fue muy especial", confesó el esquiador, que priorizó su preparación física hasta el extremo.

La obsesión por evitar virus o infecciones marcó su rutina en los meses previos. Incluso pidió a su compañero de habitación durante la concentración olímpica, Emil Iversen, que utilizara mascarilla durante unos días después de que este abrazara a su esposa tras ganar el oro en el relevo.

La propia Dosvik ya había hablado públicamente sobre el estricto control sanitario de Klaebo: "En invierno si voy al cine con mi familia, tengo que pasar dos días en casa de mis padres antes de volver a casa", explicó en una entrevista reciente.

Se sintió mal tras los 50 km estilo clásico

Durante los Juegos, el fondista admitió que no llegó en su mejor estado físico. Tras la exigente prueba de 50 kilómetros estilo clásico, reconoció que había competido estando algo enfermo. "Nunca me había encontrado así", señaló.

Los médicos del equipo noruego confirmaron que el deportista arrastraba molestias, aunque aseguraron que no se puso en riesgo su salud: "No hemos puesto en riesgo su salud. Pero sí ha estado tocado, aunque tenía la voluntad de competir por lo que era imposible pararlo", indicaron.

Klaebo cierra así unos Juegos históricos tanto por su rendimiento deportivo como por el sacrificio personal que asumió para alcanzar la perfección en la nieve.

