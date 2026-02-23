El polémico regreso al fútbol de Bruno Fernandes, condenado por asesinar a su exnovia y arrojarla a los perros

Un portero condenado por asesinar a su exnovia y arrojarla a sus rottweilers ha encontrado un nuevo club. El brasileño Bruno Fernandes de Souza, de 41 años, fue detenido por el delito en 2010 y condenado tres años después.

La modelo Eliza Samudio, que entonces tenía 25 años, tuvo un hijo con Bruno mientras este jugaba en el Flamengo, el club brasileño de primera división. Más tarde, la investigación descubrió que Bruno mandó asesinar a Eliza para evitar pagar la manutención. Tras ser torturada y estrangulada por matones, se dice que el cuerpo de Eliza fue desmembrado y arrojado a los perros por sus homicidas.

Confesó su participación en el crimen

Inicialmente, Bruno intentó burlarse de las acusaciones, pero un chivatazo de su primo, entonces adolescente, le llevó a confesar su participación en el asesinato de Eliza. El exfutbolista de Atlético Mineiro y Corinthians fue acusado del asesinato, ocultación de cadáver y secuestro de su expareja. En el momento de su condena era capitán del Flamengo, había sido convocado por la selección de Brasil y sonaba como posible fichaje del AC Milan.

Ahora el portero de 1,90 metros ha podido reanudar su carrera y recientemente ha fichado por el Vasco da Gama-AC. Tras ser inscrito en la Confederación Brasileña de Fútbol, ​​Bruno ya ha podido jugar con su nuevo equipo en la Copa de Brasil contra Velo Clube. En ese mismo equipo hay tres futbolistas que fueron acusados de violación grupal.

El veterano portero disputó todo el encuentro pero no pudo evitar la eliminación de su equipo en la tanda de penaltis (3-2) en la que detuvo los penaltis de Lucas Mingoti y Rodrigo Oliveira.

Cumplió solo 6 años de su condena

A pesar de la extrema gravedad del delito de Bruno, fue liberado de prisión en 2017 tras cumplir tan solo seis años y siete meses de su condena de 22 años. Pudo retomar su carrera como jugador, fichando por el Boa Esporte de segunda división, donde jugó cinco partidos antes de volver a la cárcel.

En su primera entrevista tras fichar por el Boa Esporte, Bruno hizo una declaración que indignó a muchos: "Amigo, lo que pasó, pasó. Cometí un error, uno grave, pero en la vida se cometen errores; no soy mala persona". "Intentaron enterrar mi sueño por un error, pero le pedí perdón a Dios, así que sigo con mi carrera, amigo. Estoy empezando de nuevo", abundó el guardameta.

En 2019 volvió a ser puesto en libertad, esta vez bajo arresto domiciliario parcial, y también pudo volver a jugar al fútbol, esta vez en el Poços de Caldas FC.

