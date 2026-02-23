Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Brasil

El polémico regreso al fútbol de Bruno Fernandes, condenado por asesinar a su exnovia y arrojarla a los perros

Polémica reaparición de Bruno Fernandes, protagonista del crimen que impactó a Brasil y que ha fichado por el Vasco da Gama-AC para jugar la Copa de Brasil.

El futbolista brasile&ntilde;o Bruno Fernandes

El futbolista brasileño Bruno FernandesRedes sociales

Publicidad

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Un portero condenado por asesinar a su exnovia y arrojarla a sus rottweilers ha encontrado un nuevo club. El brasileño Bruno Fernandes de Souza, de 41 años, fue detenido por el delito en 2010 y condenado tres años después.

La modelo Eliza Samudio, que entonces tenía 25 años, tuvo un hijo con Bruno mientras este jugaba en el Flamengo, el club brasileño de primera división. Más tarde, la investigación descubrió que Bruno mandó asesinar a Eliza para evitar pagar la manutención. Tras ser torturada y estrangulada por matones, se dice que el cuerpo de Eliza fue desmembrado y arrojado a los perros por sus homicidas.

Confesó su participación en el crimen

Inicialmente, Bruno intentó burlarse de las acusaciones, pero un chivatazo de su primo, entonces adolescente, le llevó a confesar su participación en el asesinato de Eliza. El exfutbolista de Atlético Mineiro y Corinthians fue acusado del asesinato, ocultación de cadáver y secuestro de su expareja. En el momento de su condena era capitán del Flamengo, había sido convocado por la selección de Brasil y sonaba como posible fichaje del AC Milan.

Ahora el portero de 1,90 metros ha podido reanudar su carrera y recientemente ha fichado por el Vasco da Gama-AC. Tras ser inscrito en la Confederación Brasileña de Fútbol, ​​Bruno ya ha podido jugar con su nuevo equipo en la Copa de Brasil contra Velo Clube. En ese mismo equipo hay tres futbolistas que fueron acusados de violación grupal.

El veterano portero disputó todo el encuentro pero no pudo evitar la eliminación de su equipo en la tanda de penaltis (3-2) en la que detuvo los penaltis de Lucas Mingoti y Rodrigo Oliveira.

Cumplió solo 6 años de su condena

A pesar de la extrema gravedad del delito de Bruno, fue liberado de prisión en 2017 tras cumplir tan solo seis años y siete meses de su condena de 22 años. Pudo retomar su carrera como jugador, fichando por el Boa Esporte de segunda división, donde jugó cinco partidos antes de volver a la cárcel.

En su primera entrevista tras fichar por el Boa Esporte, Bruno hizo una declaración que indignó a muchos: "Amigo, lo que pasó, pasó. Cometí un error, uno grave, pero en la vida se cometen errores; no soy mala persona". "Intentaron enterrar mi sueño por un error, pero le pedí perdón a Dios, así que sigo con mi carrera, amigo. Estoy empezando de nuevo", abundó el guardameta.

En 2019 volvió a ser puesto en libertad, esta vez bajo arresto domiciliario parcial, y también pudo volver a jugar al fútbol, esta vez en el Poços de Caldas FC.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz tras el título en el ATP de Doha

Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Doha

Publicidad

Deportes

Dean Huijsen, en una imagen de archivo

El Real Madrid difunde en China unas disculpas de Huijsen por republicar un post considerado racista

El futbolista brasileño Bruno Fernandes

El polémico regreso al fútbol de Bruno Fernandes, condenado por asesinar a su exnovia y arrojarla a los perros

Alejandro Davidovich, en el Masters de París

El torneo de Acapulco desmiente que se suspenda por la violencia en México tras la muerte de 'El Mencho'

Imagen de aficionados del Osasuna
LaLiga

Puñetazos y porrazos entre ultras y agentes de la Policía tras el Osasuna - Real Madrid

Joan Laporta
Barcelona

Laporta: "¿La derrota del Madrid? Por una vez que no les regalan un penalti por un..."

Alcaraz le regala una raqueta al hijo de Joselu
ATP de Doha

El momento en el que Carlos Alcaraz le regala su raqueta... al hijo de un exjugador del Real Madrid: "Tenista insuperable, mejor persona"

El tenista de El Palmar tuvo un precioso gesto con el hijo de un ex del Madrid que ahora juega en Catar.

Rondale Moore en una imagen de archivo
NFL

Muere a los 25 años el jugador de la NFL Rondale Moore: encontraron su cadáver en un garaje

El joven jugador de los Minnesota Vikings apareció muerto en el interior de un garaje.

Fils y Alcaraz posan juntos tras la final del ATP de Doha

Arthur Fils, tras ser vapuleado por Alcaraz en la final de Doha: "Cabrón, lo tuyo es una broma pesada..."

Julio Álamo posa con un toro de Osborne

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Alcaraz posa con el trofeo de campeón del ATP de Doha

Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz tras el título en el ATP de Doha

Publicidad