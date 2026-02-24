Muere Kara Braxton, bicampeona de la WNBA, a los 43 años en un terrible accidente

Kara Braxton, ex All-Star de la WNBA y dos veces campeona de la liga, falleció a los 43 años en un accidente de tráfico, según anunció la WNBA el domingo. Braxton, quien habría cumplido años el miércoles, deja un legado significativo en el baloncesto femenino tras una década de carrera profesional.

Seleccionada con la séptima elección general del Draft de la WNBA de 2005 por las Detroit Shock, Braxton, la interior de 1,98 metros jugó diez temporadas en la liga. Durante su carrera, defendió los colores de las Detroit/Tulsa Shock (2005-10), Phoenix Mercury (2010-11) y New York Liberty (2011-14).

Sus promedios fueron de 7,6 puntos y 4,7 rebotes en 297 partidos de temporada regular. Fue parte del equipo All-Rookie en 2005 y All-Star en 2007, además de ganar campeonatos en 2006 y 2008 con las Detroit Shock.

Condolencias

La WNBA expresó su pesar en un comunicado en redes sociales: "Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de la dos veces campeona de la WNBA, Kara Braxton. Veterana de 10 temporadas, Kara jugó con las Detroit Shock, las Tulsa Shock, las Phoenix Mercury y las New York Liberty. Acompañamos en este momento a su familia, amigos y excompañeras".

Por su parte, las New York Liberty publicaron: "Lamentamos la pérdida de Kara Braxton, exjugadora del Liberty, cuya presencia y pasión dejaron una huella imborrable en nuestra organización y en el fútbol femenino. Su influencia no será olvidada".

Kara era madre de dos hijos: Jelani Thurman, quien ganó el campeonato nacional de fútbol americano de Oshio State en 2024, y Jream Jackson. Su marido y su hermana gemela, Kim, lloran la pérdida de la mujer. Su hijo mayor, el jugador de fútbol americano, ha compartido varias historias en Instagram en honor a su madre: "¡Extrañaré a mi reina!", escribió.

Chocó contra un muro de hormigón

La policía del condado de Cobb dijo que Braxton estaba al volante de un Ford Mustang 2023 cuando chocó contra el muro central de hormigón. Braxton fue trasladada de urgencia al Hospital Wellstar Kennestone, donde fue declarada muerta. El accidente todavía está bajo investigación y los investigadores quieren hablar con testigos o cualquier otra persona que tenga información sobre el incidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.