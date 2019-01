Un club de Portugal tienta a José Mourinho: "El dinero no es un problema"

Mourinho podría volver a entrenar a Portugal. En una entrevista a la cadena de televisión 'SIC', Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, ha asegurado que el dinero "no es un problema" para fichar a 'The Especial One'.

La semana pasada, Rui Vitoria fue cesado como técnico de las 'Águilas', estando Bruno Laje como técnico interino. Vieira anunció que "hasta la semana que viene" no se anunciará al nuevo entrenador del equipo.

Eso sí, el dirigente del Benfica también dejó claro que no ha hablado con Mourinho todavía: "Si él dice mañana que sí, viene enseguida".