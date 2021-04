Cinco futbolistas del Virtus Verona son acusados de una violación grupal

Escándalo en el fútbol italiano, hace unas horas se ha conocido que cinco jugadores del Virtus Verona, quipo italiano de la Serie C, han sido acusados de violar a una joven en enero de 2020.

Los jugadores acusados tienen aproximadamente 20 años y se les acusa de emborrachar a una joven y luego se turnaron para abusar de ella, grabando todo con sus teléfonos móviles.

“No recuerdo cómo terminé en el dormitorio. Los cuatro chicos a mi alrededor estaban desnudos de cintura para abajo. En ese momento pregunté: '¿Pero cuántos sois'?", ha explicado la joven a un periódico italiano.

"No tenía fuerzas para resistirme"

La joven ha informado también de que la obligaron a beber diferentes tipos de alcohol y que cuatro de ellos presuntamente la violaron: "No me sentía bien, estaba aturdida pero cuando comencé a darme cuenta de lo que estaba pasando, les pedí que pararan. Estaba muy borracha no tenía fuerzas para resistirme. Luego corrí al baño a vomitar", asegura.

La fiscal calificó los hechos de "violencia grupal agravada por la inducción a la bebida", la próxima audiencia se celebrará se celebrará en dos semanas.

Mientras tanto, el club ha emitido un comunicado al respecto: "Virtusvecomp Verona, una vez que tuvo conocimiento de ello, mostró de inmediato sensibilidad y atención, limitándose a lo estrictamente dentro de su competencia, depositando la máxima confianza en el Poder Judicial considerado el único capaz de juzgar. Con el fin de no alimentar el morbo y la charla respetando a las personas involucradas y sus respectivas familias, Virtusvecomp Verona anuncia que, sobre el mismo asunto, no dará más declaraciones, ni a través de comunicados de prensa ni a través de entrevistas".