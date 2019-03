Chelsea, United, Liverpool y Arsenal sellan el pase a octavos de la Copa

Chelsea, Manchester United, Arsenal y Liverpool sellaron este miércoles su pase a la cuarta ronda de la Copa de la Liga (Capital One Cup), al derrotar a Walsall (1-4), Ipswich Town (3-0), Tottenham Hotspur (1-2) y Carlisle (1-1, 2-3 en penaltis), respectivamente.

Un triunfo cómodo para el Chelsea

El vigente campeón, el Chelsea de José Mourinho, no tuvo excesivos problemas en deshacerse del modesto Walsall, de la League One, tercera categoría del fútbol inglés, por un contundente 1-4. En los 'blues', que presentaron un once con muchas novedades, anotaron Ramires, Loic Remy, Kenedy y Pedro Rodríguez, mientras que en los locales lo hizo James O'Connor.

El choque estrella de la tercera ronda lo disputaron en White Hart Lane Tottenham y Arsenal; un encuentro que cayó del lado de los 'gunners' gracias a dos tantos del centrocampista francés Mathieu Flamini, héroe inesperado.

Doblete de Flamini

Los 'gunners', que venían de encadenar dos derrotas consecutivas, visitaban el coliseo 'spur' con la clasificación a cuarta ronda y el prestigio en juego.

Modificó Arsene Wenger su once habitual y dio entrada a algunos de los futbolistas con menos minutos en las piernas como David Ospina, Mathieu Debuchy, Calum Chambers, Mathieu Flamini, Mikel Arteta o Joel Campbell.

En el Tottenham, que presentó también novedades en su once como el guardameta Michael Vorm, los defensas Trippier, Fazio y Wimmer, o el centrocampista Andros Townsend, se volvió a quedar sin marcar su estrella, el atacante Harry Kane, que todavía no ha anotado en lo que llevamos de temporada.

Fue Flamini el que se erigió como el protagonista inesperado en el coliseo 'spur' gracias a sus dos tantos, uno al filo de la media hora de juego y otro a falta de poco más de diez minutos para la conclusión.

Martial sigue en racha

Otro de los equipos 'grandes' que jugó este miércoles, el Manchester United, barrió en Old Trafford al Ipswich Town, conjunto puntero de la Championship, segunda categoría del balompié británico.

En los 'diablos rojos', en los que David de Gea fue nuevamente titular en detrimento del argentino Sergio Romero, anotaron Wayne Rooney y los jóvenes Andreas Pereira y Anthony Martial. El joven atacante francés, después de su millonario traspaso procedente del Mónaco, suma ya cuatro tantos en otros tantos encuentros y se está convirtiendo en pieza clave para el técnico Louis van Gaal.

Unos penaltis de infarto

Peor lo pasó el Liverpool en Anfield, que se jugó el pase a la siguiente ronda en los lanzamientos de penalti. Los 'reds' recibieron la visita del modesto Carlisle, que llevó el encuentro a la prórroga y a los penaltis después de haber arañado un 1-1.

Adelantó Danny Ings, uno de los fichajes del cinco veces campeón de Europa, a los locales, pero Derek Asamoah empató para los visitantes poco después silenciando el templo 'red'. Desde la línea de los doce pasos, pese a los fallos de Adam Lallana y Philippe Coutinho, estuvieron más fiables los de Brendan Rodgers, que se impusieron finalmente por 3-2 gracias a los aciertos de James Milner, Emre Can e Ings y a las paradas de Adam Bogdan, titular en lugar de Simon Mignolet.