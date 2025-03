Irán jugará el Mundial de 2026... si Donald Trump se lo permite

La selección de fútbol de Irán ha conseguido este martes su clasificación para el Mundial de 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei firmó un empate 2-2 ante Uzbekistán en Teherán, resultado que le garantiza matemáticamente una de las dos primeras plazas del Grupo A en la fase de clasificación asiática con dos jornadas aún por disputarse.

Con este logro, Irán participará por séptima vez en una Copa del Mundo, consolidando su presencia habitual en las grandes citas del fútbol internacional. El héroe del encuentro fue Mehdi Taremi, autor de los dos goles del combinado iraní, incluyendo el tanto del empate definitivo en el minuto 83.

Pese al empate, Uzbekistán mantiene la segunda posición del grupo y conserva opciones reales de alcanzar, por primera vez en su historia, una plaza en el Mundial.

Selecciones clasificadas para el Mundial

Irán se suma así a Japón, ya clasificada también desde la zona asiática, y a Nueva Zelanda, que logró su pase por la vía oceánica. A ellos se suman automáticamente los tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

La 'lista roja' de Donald Trump

Sin embargo, la presencia de Irán no está totalmente garantizada en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Según informó The New York Times, el gobierno de Donald Trump ha elaborado una lista de hasta 43 países con restricciones para acceder al país.

El borrador al que tuvo acceso el diario sugiere una 'lista roja' de países cuyos ciudadanos tendrían terminantemente prohibido el ingreso a EE.UU.: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

En este punto existe un precedente en la cita mundialista sub-20 del año 2023 que se celebró en Indonesia. Allí, el país organizador vetó la entrada al país de los ciudadanos israelíes. Entonces, FIFA respondió reprogramando el torneo en Argentina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com