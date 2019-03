Caparrós, optimista con la situación del Recreativo: "El decano no va a morir"

El técnico Joaquín Caparrós y los delanteros Ikechukwu Uche, del Málaga, y Joselu, del Lugo, todos ellos exrecreativistas, han mostrado su apoyo al Recreativo de Huelva ante su precaria situación económica.

Caparrós apela al sentimiento del 'Recre'

Caparrós ha escrito una carta en su blog en el que afirma que el decano del fútbol español "no va a morir, porque contra los sentimientos no hay nada ni nadie que pueda". "Sé lo que hay detrás de nuestro decano y soy capaz de afirmar que no puede morir", ha destacado el utrerano, que ha asegurado: "No dejaremos que suceda y como no puede ser de otra manera, el sentimiento blanquiazul se impondrá". Ha recordado que su historia con el Recre fue "la de un amor a primera vista", pues le encandiló "su gente, su directiva y la ciudad", donde "casi cualquier persona con la que te cruzaras en tu día a día anteponía el Recre a cualquier otra cosa".

El técnico de Utrera (Sevilla) ha señalado que los aficionados del Recreativo "siempre están y han estado ahí, en los buenos y en los malos momentos", y que aún recuerda la "pasión y orgullo" durante la fase de ascenso de la temporada 96-97 en la que subió a Segunda División.

Uche y Joselu muestran su apoyo al Decano

Por su parte, el delantero nigeriano del Málaga Ikechukwu Uche ha lanzado un mensaje de apoyo en su perfil de la red social twitter, en la que ha enviado "mucho ánimo a toda Huelva, mucho ánimo".

Joselu, canterano del Recreativo y hoy delantero del CD Lugo, ha manifestado a través de Facebook que quiere "pedir a todos los onubenses que acudan al Colombino, es ahora o nunca", para recaudar el máximo dinero posible. "No dejemos que por una 'persona' que nunca debió pisar Huelva, el Decano desaparezca", ha resaltado Joselu, que también ha animado "a todos los que componen este club y sobre todo a esa gran afición", y ha añadido: "Sé que no lo dejarán morir. Vamos Recre".