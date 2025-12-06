Betis - Barcelona: Partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo (1-5)

Betis y Barcelona se enfrentan hoy (18:15 horas) en el Estadio de la Cartuja en la jornada 15 de LaLiga EA Sports. El Barça de Hansi Flick defiende el liderato de la competición ante un Betis que llega al alza tras la victoria del pasado fin de semana ante el Sevilla en el derbi disputado en el Sánchez Pizjuán.

El conjunto de Manuel Pellegrini es quinto con 24 puntos y en casa solo ha cedido dos derrotas y un empate en siete partidos ligueros jugados ante su público.

Pero los verdiblancos se enfrentan hoy a un Barça que ha ganado sus últimos cinco partidos ligueros, su última derrota en la competición fue en El Clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu. Los culés han ganado a Elche, Celta, Athletic, Alavés y Atlético de Madrid para recuperar el mando de la clasificación.

Onces oficiales del Betis - Barcelona

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Abde, Fornals, Antony y Cucho Hernández.

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric García; Lamine Yamal, Ferran, Roony Bardghji y Rashford

Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports.