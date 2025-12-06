LaLiga EA Sports
Betis - Barcelona: Partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo (1-5)
Sigue en directo el Betis - Barcelona de la jornada 15 de LaLiga EA Sports.
Betis y Barcelona se enfrentan hoy (18:15 horas) en el Estadio de la Cartuja en la jornada 15 de LaLiga EA Sports. El Barça de Hansi Flick defiende el liderato de la competición ante un Betis que llega al alza tras la victoria del pasado fin de semana ante el Sevilla en el derbi disputado en el Sánchez Pizjuán.
El conjunto de Manuel Pellegrini es quinto con 24 puntos y en casa solo ha cedido dos derrotas y un empate en siete partidos ligueros jugados ante su público.
Pero los verdiblancos se enfrentan hoy a un Barça que ha ganado sus últimos cinco partidos ligueros, su última derrota en la competición fue en El Clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu. Los culés han ganado a Elche, Celta, Athletic, Alavés y Atlético de Madrid para recuperar el mando de la clasificación.
Onces oficiales del Betis - Barcelona
Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Abde, Fornals, Antony y Cucho Hernández.
Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric García; Lamine Yamal, Ferran, Roony Bardghji y Rashford
Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-5)
Anulan el gol de Cucho Hernández. Hay fuera de juego, pero parece muy justo. No le sale nada hoy al Betis.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-5)
No logra conectar ahora Antony de forma precisa un centro al segundo palo. Cierra la acción Joan García en el primer palo.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-5)
A punto de marcar Roony Bardghji su segundo gol y el sexto del Barcelona. Tremendo el baño que se está llevando el Betis.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-5)
Doble cambio en el Barcelona y descanso para Pedri. La apuesta le ha salido redonda a Flick, que ha dado descanso a Raphinha y ahora puede cambiar a Pedri con media hora aún por delante.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-5)
Muy polémico el penalti que ha pitado el colegiado. El público bético tiene un cabreo tremendo, algo que es entendible.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-5)
¡¡¡¡GOOOL DEL BARCELONAAA!!! ¡¡¡GOOOL DE LAMINE YAMAL!!! No perdona desde el punto de penalti y manita del líder en Sevilla.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
¡Penalti a favor del Barcelona! Juagada muy polémica porque el disparo de Rashford le pega en la cadera a Bartra y luego en la mano, de forma completamente involuntaria.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
¡Evita Álvaro Valles el quinto del Barcelona! La ha tenido Lamine Yamal. Se queda solo ante el portero del Betis pero Valles acierta abajo.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
Dispara Antony y atrapa muy seguro Joan García. Lo intenta el Betis, pero tiene ante sí un Everest por escalar...
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
Remata de cabeza Ferran y atrapa Álvaro Valles sin problemas.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
¡¡¡Arrancaaa la segunda parte en La Cartuja!!! El Betis tiene que remar mucho si quiere sacar algo positivo de este partido. Domina el Barça con claridad (1-4).
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
¡Descanso en Sevilla! Manda el Barcelona con contundencia ante el Betis. El equipo verdiblanco se adelantó con un gol de Antony, pero los de Flick han reaccionado con cuatro goles y un baño total al Betis.
Ferran Torres ha firmado un hat-trick y Roony Bardghji ha anotado el otro gol y ha dado una asistencia. El Barcelona está ejerciendo de líder en La Cartuja.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
A punto de marcar Aitor Ruibal con un disparo seco que pega el lateral de la red de Joan García.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
Casi marca el Cucho Hernández lanzándose en plancha para rematar de cabeza. Se va desviado el balón ante Joan García.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
Casi marca el quinto el Barcelona... Se queda solo Ferran ante Valle y el portero del Betis la saca en el mano a mano. Vaya baño del equipo de Flick al Betis.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-4)
¡¡¡¡GOOOOLL DEL BARCELONAAAAA!!!! ¡¡¡Hat-trick de Ferran Torres! Su disparo pega en un defensor y hace imposible para Valle llegar al balón. Exhibición del líder en La Cartuja...
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-3)
Manda a córner la defensa del Betis. Koundé se quería colar por el centro. Muy tocado el equipo de Pellegrini. El Barcelona buscando el cuarto y la sentencia antes del descanso.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-3)
¡Goool del Barcelonaaaa! ¡Golazzzzoooo de Roony Bardghji! Vaya chicharro de Roony. ¡Que partido está jugando el chaval!
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-2)
El líder ha reaccionado en dos minutos ante el Betis. Dos fogonazos de Ferran le dan la vuelta al marcador y ya manda el Barcelona en Sevilla. Inicio completamente loco de partido.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-2)
¡¡¡¡GOOOOL DEL BARCELONAAAA!!!! ¡¡¡¡REMONTA EL BARÇA EN DOS MINUTOS!!! ¡¡¡EL SEGUNDO DE FERRÁN!!! Roony Bardghji encara a su defensor, bicicleta, le supera, mete el centro y Ferrán la empalma sin dejarla botar. ¡Mama mía que partido en La Cartuja!
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-1)
¡¡¡¡GOOOL DE FERRAN!!! ¡¡¡EMPATA EL BARCELONA!!! Gran triangulación pro la derecha, centro de Koundé y Ferran que aparece para anotar el empate en el área pequeña.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-0)
Dispara Rashford ahora sin pensárselo. Trata de reaccionar el Barcelona al gol del Betis. El líder está perdiendo en Sevilla.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (1-0)
¡¡¡¡GOOOOL DE ANTONY!!!! ¡¡¡¡¡GOOOOL DEL BETIS!!!! Gran jugada por la derecha, balón que centra Abde, hay un rechace tras un disparo y Antony la pesca para mandarla en la jaula.
¡¡¡Arrancaaa el partido en La Cartuja!!!
¡¡¡Rueda el balón en el estadio de La Cartuja!!! Ya juegan Betis y Barcelona. ¡Vamos allá!
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Saltan los jugadores de Betis y Barcelona al terreno de juego! A punto de comenzar el partido en el Estadio de la Cartuja.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
El Estadio de la Cartuja, escenario del Betis - Barcelona de hoy. Aquí juega en diez minutos el líder de LaLiga EA Sports.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
Ronny Bardghji es la principal novedad en el once de Hanis Flick para medirse hoy al Betis. Vamos a reparar los onces de Betis y Barcelona a media hora para el pitido inicial en La Cartuja.
- BETIS: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.
- BARCELONA: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Pedri; Lamine Yamal, Roony Bardghji, Ferran y Rashford.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
Antony entrando a los vestuario del Estadio de la Cartuja. El delantero brasileño va ser uno de los hombres a seguir esta tarde en el Betis - Barcelona. El futbolista verdiblanco la puede liar bastante teniendo en cuenta todo lo que arriesga la defensa azulgrana en cada partido.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
Hansi Flick justifica la suplencia de Raphinha. Asegura que está bien, pero que tienen que cuidar al brasileño tras el último partido ante el Atlético de Madrid.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
¡Oficial también el once del Betis ante el Barcelona! Así sale hoy el equipo verdiblanco frente al líder: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Abde, Fornals, Antony y Cucho Hernández.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
¡Ya es oficial el once titular del Barcelona para medirse hoy al Betis! ¡No juega Raphinha ni Frenkie de Jong! Esta es la alineación oficial de hoy de Hansi Flick: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric García; Lamine Yamal, Ferran, Roony Bardghji y Rashford.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
En el Barcelona siguen siendo baja Araujo, Ter Stegen y Dani Olmo, este último no volverá hasta el próximo año tras sufrir una luxación de hombro el pasado martes ante el Atlético de Madrid. Fermín López y Frenkie de Jong han recibido el alta médica y han entrado en la lista de convocados del Barcelona, que ha viajado este mismo sábado a Sevilla.
Por su parte, el Betis recupera a Antony pero no a Amrabat. Isco Alarcón y Héctor Bellerín siguen siendo baja en el conjunto verdiblanco. La convocatoria de Pellegrini es la siguiente:
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
Hansi Flick mostró en la víspera del duelo ante el Betis su satisfacción con el paso al frente, que a su juicio, ha dado el equipo desde la derrota ante el Chelsea. Una mejora que ha coincidido con el regreso de Raphinha y Pedri al once, algo que el entrenador alemán no escondió en la rueda de prensa de este viernes.
Flick también se refirió a Lamine Yamal, esta vez le regaló y halagos al extremo de Mataró.
"Está haciendo las cosas muy bien. Presionando contra el Atlético, con intensidad. Ayuda mucho al equipo. Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque. En el entrenamiento de hoy, me ha encantado lo que he visto, ha estado increíble. Siempre quiere mejorar, hacerlo mejor. El nivel que está desplegando es fantástico. Me encanta verle y tenerle a este nivel. Me gusta porque en el uno contra uno, si le tocan, no se cae, quiere seguir", apuntó el entrenador alemán sobre Lamine Yamal.
Betis - Barcelona, en directo: Partido de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Betis - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports! El Barça, líder de la competición, busca en el estadio de La Cartuja (Sevilla) su sexta victoria consecutiva en LaLiga, mientras que el Betis de Pellegrini quiere darle continuidad a su gran momento después de superar el pasado domingo al Sevilla en el derbi del Pizjuán.
Vamos a ver si Raphinha y Pedri, los dos grandes revulsivos del Barça en los dos últimos partidos, siguen rindiendo al alto nivel que exhibieron el pasado martes ante el Atlético de Madrid. El canario y el brasileño son dos piezas clave en el esquema de Hansi Flick, quien es muy consciente de la importancia de ambos en el funcionamiento del equipo culé.
Por su parte, Manuel Pellegrini contará hoy con Antony, ausente en el derbi por sanción, pero no con Amrabat. Isco Alarcón y Héctor Bellerín también siguen siendo baja en el conjunto verdiblanco.
¡¡¡Sigue en directo minuto a minuto el Betis - Barcelona de LaLiga EA Sports!!!
