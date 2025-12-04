Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Copa del Rey

Sorteo Copa del Rey 2025 - 26: Día, hora y equipos clasificados para los 1/16 de final

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey se jugará los días 16, 17 y 18 de enero, y la gran novedad es que ya entran en competición Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic. Consulta el día, hora y dónde ver el sorteo de la Copa del Rey.

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteoatresplayer.com

La Copa del Rey sigue avanzando y, a la espera de las diez eliminatorias restantes de treintaidosavos de final, ya se conocen a los equipos clasificados para los 1/16 de final, un ronda en la que ya estarán los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético de Madrid).

A esta hora hay 22 equipos clasificados (incluidos los cuatro de la Supercopa de España) para la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26.

Equipos clasificados para dieciseisavos de Copa del Rey

Primera División: Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche y Villarreal.

Segunda División: SD Huesca, Cultural Leonesa, Sporting y Eibar.

Primera RFEF: CD Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

*Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club entran ya en esta próxima ronda.

Partidos de 1/32 de final de la Copa del Rey del jueves 4 de diciembre

CD Leganés - Albacete Balompié

Real Ávila CF - Rayo Vallecano

CD Atlético Baleares - RCD Espanyol

SD Ponferradina - Racing Club

FC Cartagena - Valencia CF

CD Extremadura - Sevilla FC

UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo

CE Sabadell FC - RC Deportivo

Real Zaragoza - Burgos CF

CD Tenerife - Granada CF

Fechas de los 1/16 de final de la Copa del Rey

Las eliminatorias de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26 se jugarán a partido único los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2025.

Los partidos se jugarán en el campo del equipo de menor categoría y, en el caso de haber un duelo entre clubes de la misma división, la eliminatoria de disputará en el estadio del club cuya bola salga en primer lugar.

Día, hora y dónde ver el sorteo de la Copa del Rey

El sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025 - 26 se celebrará el martes 9 de diciembre a las 13:00 horas (horario peninsular) en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un sorteo en el que ya estarán presentes Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.

El sorteo de 1/16 de final de la Copa del Rey se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de todas las eliminatorias y emparejamientos.

