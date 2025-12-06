Betis - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, visita este sábado al Real Betis en la jornada 15, un duelo que se disputará en el Estadio de la Cartuja entre dos equipos al alza. Y es que el conjunto verdiblanco llega al partido tras tres triunfos consecutivos (Utrecht, Sevilla y Torrent) y aún celebrando su victoria del pasado domingo en el Pizjuán en el derbi sevillano.

Pero al Betis le espera el Barça de Hansi Flick, reforzado tras su victoria, con remontada incluida, del pasado martes ante el Atlético de Madrid (3-1) y después de recuperar el liderato de LaLiga tras superar al Alavés (3-1) y gracias al empate del Madrid ante el Girona en Montilivi. La mejor noticia para el equipo azulgrana ha sido la vuelta de Pedri y Raphinha, dos piezas clave que han cambiado la cara del equipo tras la dura derrota en Stamford Bridge ante el Chelsea.

El canario ha confirmado una vez más que el Barça es otro con él al mando de las operaciones mientras que el extremo brasileño ha dotado al Barcelona de esa dosis de energía, presión y verticalidad que tanto ha echado de menos Flick en las últimas semanas. La única noticia negativa para el conjunto azulgrana es la lesión de Dani Olmo, que no volverá a jugar en lo que queda de año por una luxación en el hombro izquierdo.

El Barcelona, desde su derrota en El Clásico (2-1), ha firmado cinco victorias consecutivas en Liga (Elche, Celta, Athletic, Alavés y Atlético de Madrid), una racha que le ha devuelto al liderato de la Liga. Este sábado busca en Sevilla su sexta victoria consecutiva y firmar 18 de los últimos 18 puntos en juego.

Posibles onces del Betis - Barcelona

Al margen de Olmo, son baja para el partido ante el Betis Gavi, Ter Stegen y Ronald Araujo. Fermín y Frenkie de Jong regresan a la convocatoria. El once del Barcelona puede ser el formado por Joan García en la portería; defensa para Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Balde; centro del campo con Eric García, Pedri y Frenkie de Jong; y arriba, Lamine Yamal, Ferrán Torres y Raphinha.

Por su parte, Isco Alarcón y Héctor Bellerín son bajas en el Betis para recibir al Barcelona. Lo Celso y Pau López son duda y podrían estar en el banquillo. Antony y Amrabat pueden ser las dos grandes novedades para Manuel Pellegrini de cara al partido ante el Barcelona. El brasileño no estuvo en el derbi sevillano por sanción y no jugó en Copa del Rey por un esguince, pero todo apunta a que saltará de inicio hoy ante el líder.

Amrabat, tras el desafortunado percance con Isco frente al Utrecht, apunta también a titular frente al Barcelona.

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Marc Roca; Abde, Fornals, Antony y Cucho Hernández.

Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Raphinha.

Horario y dónde ver el Betis - Barcelona

El Betis - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas, en el Estadio de La Cartuja.

El partido Betis - Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de LaLiga EA Sports.