FC Barcelona

Dani Olmo se lesiona y estará de baja hasta 2026

El internacional español se luxó el hombro al marcar el segundo gol ante el Atlético y agrava los problemas de Flick en la mediapunta.

Dani Olmo se duele tras su gol al AtléticoEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El Barcelona ha confirmado este miércoles que Dani Olmo estará aproximadamente cuatro semanas de baja tras sufrir una luxación en el hombro izquierdo durante el duelo liguero ante el Atlético de Madrid (3-1) disputado en el Spotify Camp Nou.

El mediapunta catalán cayó con el brazo extendido justo después de armar el disparo que originó el segundo gol del Barça en el minuto 65. La caída le provocó una lesión inmediata que le obligó a retirarse del terreno de juego.

Tras sometérsele a pruebas médicas, el club ha optado por un tratamiento conservador, lo que le obligará a estar un mes alejado de los terrenos de juego.

Un hombro que ya le dio problemas en Leipzig

No es la primera vez que Olmo sufre una lesión en esta articulación: en su etapa en el Leipzig, el jugador ya tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una luxación en el mismo hombro izquierdo.

Una baja que se suma a una lista cada vez más larga

La ausencia de Dani Olmo complica aún más los planes de Hansi Flick, que ya no cuenta con Fermín López, también lesionado, ni con Ronald Araujo, de baja por motivos de salud mental, además de Gavi y Marc-André ter Stegen.

La situación deja a Flick sin sus dos mediapuntas naturales, Olmo y Fermín, lo que abre un nuevo debate en el cuerpo técnico: ¿quién ocupará ahora la mediapunta? El alemán deberá improvisar con perfiles alternativos o modificar el dibujo para cubrir una posición clave en su esquema.

