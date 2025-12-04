Preocupación por Lubo Penev, leyenda del Valencia y Atlético: "Ha perdido 30 kilos en un mes"

Luboslav Mladenov Penev, más conocido como Lubo Penev, pelea por su vida en un hospital de Augsburgo (Alemania) en el que se encuentra ingresado a raíz de un cáncer de riñón. El exfutbolista búlgaro se debe someter a una operación de casi 300.000 euros, una cantidad para la que leyendas Atlético de Madrid y las veteranos del RC Celta de Vigo y de la SD Compostela recaudarán fondos.

"Los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación. Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia, Madrid, Vigo y Santiago han decidido unir sus esfuerzos y recaudar fondos", indicó este miércoles Leyendas Atlético de Madrid.

"Defendiendo la camiseta de nuestro Atleti contribuyó decisivamente a la consecución del histórico Doblete en la temporada 1995/96. A lo largo de la misma, disputó 44 partidos y marcó 22 goles entre Liga y Copa del Rey, siendo pieza clave en la conquista de ambos torneos", añade la nota de prensa colchonera.

"Lubo ya sufrió una grave enfermedad en 1994, durante su etapa en el Valencia CF, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el Mundial de Estados Unidos", recordó el comunicado oficial del Atlético.

"Ha perdido 30 kilos en un mes"

Juanjo Rodri, la persona que descubrió a Penev, ha explicado en una entrevista a Radio Marca que el estado del delantero bulgaro "es muy complicado, muy preocupante", aunque ha reconocido que está "estable, a la espera de que se decida aplicarle un tratamiento".

"Ha perdido en menos de un mes 30 kilos de peso a raíz de un inicial cáncer de riñón que se ha extendido a otros órganos", ha desvelado Juanjo Rodri.

La carrera de Lubo Penev: del Valencia a ganar el doblete con el Atlético

Lubo Penev, nacido en Sofía el 31 de agosto de 1966, jugó en el CSKA Sofia entre 1984 y 1989, antes de fichar por el Valencia (1989 - 1995). Tras su paso por Mestalla, jugó una temporada (1995 - 1996) en el Atlético de Madrid y conquistó Liga y Copa del Rey, en la histórica temporada del doblete rojiblanco.

El exfutbolista búlgaro aún pasaría por la SD Compostela, el Celta de Vigo y el Lokomotiv Plovdiv antes de colgar las botas. Tras su etapa como futbolista, Lubo Penev inició su carrera como entrenador, llegando a entrenar al Valencia (2017) y a la selección búlgara (2011 - 2014).

"Queremos enviar todo nuestro apoyo a Lubo Penev en estos difíciles momentos. Nunca olvidaremos cómo nos hiciste vibrar en la histórica temporada del Doblete. ¡Mucha fuerza!", publicaron las Leyendas del Atlético de Madrid en sus redes sociales.

"Pensando en ti, Lubo Penev. Tu contribución al Atleti, especialmente en la temporada del Doblete, siempre será recordada. Mucho ánimo y fuerza en este momento difícil. Vamos!", transmitió, por su parte, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid.