Salvador Illa anuncia una auditoría para aclarar si el brote de Peste Porcina pudo originarse en un laboratorio

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha ordenado una auditoría independiente al Isntitut de Recera i Tecnología Agroalimentàries (IRTA), con el objetivo de esclarecer si el reciente brote de Peste Porcina Africana detectado hace una semana en la provincia de Barcelona, podría tener su origen en un laboratorio.

Illa ha anunciado esta decisión este sábado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, a raíz del informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal, laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeomos (Madrid), que anunciaba que el genoma del virus detectado, era similar al que circuló en Georgia en 2007, y que suele emplearse en estudios experimentales.

A raíz de esta información, el presidente de la Generalitat ha anunciado esta decisión desde el centro de mando instalado en la finca de Torreferusa, en Santa Perpètua de Mogoda, donde el presidente de la Generalitat ha confirmado que se revisarán "de forma exhaustiva" las instalaciones y protocolos de todos los centros que manipulan el patógeno, en un radio de 20 kilómetros con respecto al punto donde se detectaron los primeros animales infectados la pasada semana.

"No son más de cinco centros"

En su comparecencia, Salvador Illa ha confirmado que hasta el momento se han localizado 13 jabalíes positivos, y no ha detallado qué centros serán analizados, simplemente ha dicho que "no son más de cinco". Tras el anuncio, se ha puesto el foco en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal ubicado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellatera, que se encuentra a un kilómetro del lugar donde aparecieron los primeros ejemplares de jabalís con el virus.

Se refuerza el asesoramiento del brote

Esta auditoría llega después de que este viernes, el Ministerio de Agricultura, Peste y Alimentación (MAPA) pusiese en marcha un nuevo comité científico especializado para reforzar el asesoramiento del brote de Peste Porcina Africana en España, una semana después de detectarse los primeros positivos del virus en Cerdanyola del Vallés, en Barcelona.

El comité, presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Cataño, integrará a expertos en sanidad animal y producción ganadera. Su objetivo será analizar la evolución del virus, caracterizado por su alta mortalidad en animales infectados, y orientar en las medidas de prevención a la ciudadanía.

Cataluña endurece restricciones en 91 municipios

En paralelo, la Generalitat ha ampliado las restricciones de acceso al entorno natural a 91 municipios. Una medida que implica que los establecimientos de la zona deberán disponer de sistemas de desinfección para vehículos, con el fin de impedir la propagación del virus. Para garantizar el cumplimiento de estas limitaciones, el Govern ha desplegado un operativo de 700 agentes, entre Mossosd'Esquadra, policías locales y bomberos.

