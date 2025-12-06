Polonia despliega preventivamente aviones de combate tras los ataques rusos contra Ucrania

Polonia ha desplegado, de forma preventiva, aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, tal y como informó en redes sociales el décimo Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia. Según comunica dicho operativo, "la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco" después de que se observase cierta "actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa".

Asimismo, en ese comunicado detallan que "el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas ha movilizado las fuerzas y los recursos necesarios a su disposición". Tal y como han afirmado, han desplegado "aviones de combate" y "se pusieron en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".

Sin embargo, el Mando Operativo de Polonia ha destacado que todas estas acciones tienen un carácter puramente "preventivo" y tienen el fin de "asegurar y proteger el espacio aéreo, especialmente en zonas adyacentes a áreas amenazadas".

Ucrania informa de un ataque ruso con 653 drones y 51 misiles

Por otro lado, las autoridades ucranianas han informado de un ataque ruso combinado con drones y misiles contra varias zonas del país que han impactado en viviendas particulares e infraestructuras. Concretamente, 653 drones y 51 misiles de todo tipo han impactado en 29 puntos del país.

Tal y como ha detallado la Fuerza Aérea, se han contabilizado 653 drones y se neutralizaron 585. Asimismo, el viceprimer ministro ucraniano ha advertido de que se han producido ataques deliberados contra infraestructuras de la red eléctrica y de calefacción en las regiones de Kiev, Chernígov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipropetrovsk. Además, en Odesa parte de los consumidores se han quedado sin agua y han sufrido daños las infraestructuras portuarias.

Polonia denuncia que los continuos sabotajes rusos son "preparativos de guerra"

Hace tan solo dos semanas, se produjo un ataque con explosivos en la línea férrea entre Varsovia y Lublin, en el sureste de Polonia. Este incidente fue para el primer ministro polaco, Donald Tusk, la gota que colmó el vaso. Ese sabotaje provocó daños a las vías del tren en Mika tras la detonación de explosivos bajo un tren de mercancías en tránsito. Además, se registraron daños en la red de tracción en Golab por la instalación simultánea de elementos metálicos en los carriles.

Tras este hecho, el Tribunal de Distrito de Varsovia ha emitido órdenes de arresto europeas contra dos ciudadanos sospechosos de haber participado en el supuesto sabotaje contra el sistema ferroviario. Los sospechosos, identificados como Yavheniy Ivanov, nacido en Estonia, y Oleksander Kononov, nacido en Ucrania, han huido a Bielorrusia, país aliado de Rusia, tal y como apuntan desde la agencia de noticias polaca PAP.

Para el jefe del Estado Mayor del Ejército polaco, el general Wieslaw Kukula, la campaña de sabotajes e incursiones que está llevando a cabo Rusia desde septiembre es la antesala de un ataque mayor. Tal y como aseguró en una entrevista en la radio polaca, el "enemigo ha comenzado los preparativos para la guerra" y asegura que los rusos "están creando un entorno propicio para minar la confianza pública en el gobierno y en instituciones como las fuerzas armadas y la policía".

De la misma manera, las fuerzas armadas polacas aseguran que "la situación es grave y requiere una vigilancia especial y una comunicación fluida entre todas las partes implicadas para el esclarecimiento del sabotaje contra las vías del tren que van hacia Ucrania". Para el jefe del Estado Mayor de Polonia, "lo más importante es la reacción que los europeos tengamos ante estas amenazas híbridas".

