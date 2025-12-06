Max Verstappen eleva la presión sobre los McLaren y firma la pole en Yas Marina

Max Verstappen voló este sábado en la Q3 de la clasificación del GP Abu Dhabi y se hizo con 'pole position' por delante de Lando Norris y Oscar Piatri. El piloto de Red Bull, que llega a la última cita del calendario ocho puntos por detrás de Norris, sigue presionando a los McLaren en busca de una remontada que hace unas semanas parecía imposible y que ya nadie descarta de cara a este domingo. No lo tendrá fácil el piloto neerlandés para lograr su quinto título mundial, está casi obligado a ganar la carrera y esperar el resultado de Norris.

El piloto de Red Bull firmó la cuadragésima octava 'pole' desde que corre en la F1 -octava del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.281 metros de Yas Marina en un tiempo de 1:22:207, más de dos décimas por delante de Norris (1:22:408) y Piastri (1:22:437).

Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de 'Mad Max', con el neumático blando, saldrá sexto este domingo en Yas Marina. Peor le fueron las cosas a Carlos Sainz, que no logró pasar a la Q3 y partirá desde la duodécima posición de la parrilla del GP de Abu Dhabi.

Este domingo se celebrará la carrera a partir de las 14:00 horas y habrá que completar 58 vueltas al trazado de Yas Marina. El título y corona de la F1 se decidirán entre Norris, Verstappen y Piastri.

Fernando Alonso: "Inesperado totalmente, no pensaba que íbamos a ser tan competitivos"

Fernando Alonso brilló en la clasificación del GP de Abu Dhabi con un sexto puesto que el asturiano reconoció que era "inesperado totalmente".

"Inesperado totalmente, no pensaba que íbamos a ser tan competitivos. En Abu Dabi teníamos muchas dudas, toda curva lenta que ha sido un poco nuestro problema todo el año, así que veníamos con alguna duda para este Gran Premio. Ayer en la FP2 la verdad es que no sentí el coche muy bien, tenía mucho subviraje y no lo sentía bien", admitió el ovetense.

El coche ha mejorado esta noche. Hemos cambiado muchas cosas en el 'setup' y ha ido en la dirección correcta y hemos sacado una buena vuelta. Pero con eso nunca sabes. Haces cambios en el 'setup' y estamos ahí por una décima. A veces yo soy el que tiene la suerte de estar el primero de esos cuatro coches por unas pocas milésimas. A veces toca atrás y a veces delante", analizó Alonso.

"Hicimos muchos cambios esta pasada noche y ahora en la FP3 y en la 'crono' he sentido mejor el coche. Y la verdad es que un poco inesperado estar sexto, pero lo cogemos. Los sábados sabemos que tenemos un punto fuerte en la 'crono'. Mañana sufrimos un poco más, pero vale más clasificar adelante y ver qué pasa. Vamos a tomarlo día por día", indicó el bicampeón del mundo de F1.

Carlos Sainz: "Ha sido de las 'qualies' más ajustadas de la historia"

Carlos Sainz (Williams) no logró pasar a la Q3 y no dudó en calificar la clasificación del GP de Abu Dhabi como una de "las más ajustadas de la historia".

"Espectacular, yo creo que ha sido de las 'qualies' más ajustadas de la historia. En Q2 una décima separaba P6 a P15 y yo estaba en ese medio, que 30 milésimas me ponían séptimo u octavo y 30 milésimas me ponían el 15. Siempre hay rebufos o cosas que, si cogieses, pues pasas fácil a Q3. Pero así ha sido", declaró Sainz.

"Creo que se ha escapado [la Q3] por ocho milésimas o una cosa así. El caso es que hemos hecho muy buen progreso de los problemas que habíamos tenido en Libres 1, Libres 2 y Libres 3. Parecía que éramos más coche de Q1 que de Q3 y luego en la 'qualy' nos hemos quedado solo a muy poquito de la Q3", analizó el piloto madrileño.