La llama olímpica ya va camino de Italia tras su encendido en Grecia: "Hoy es un día mágico"

La liturgia de la llama olímpica cumplió este jueves uno de sus capítulos más significativos al pasar el fuego olímpico de manos griegas a italianas, una ceremonia que se llevó a cabo en el Estadio Panathinaikó de Atenas donde se celebraron los primeros Juegos modernos en 1896.

"La llama ha cruzado nuestras montañas y valles, nuestras plazas y callejuelas. Ha encendido más que antorchas, ha encendido rostros, recuerdos y sueños", señaló en su discurso Isidoros Kuvelos, presidente del Comité Olímpico Heleno.

"Hoy es un día mágico para todos nosotros, ya que nos preparamos para el regreso de la sagrada llama olímpica a suelo italiano por primera vez en 20 años", señaló por su parte Giovanni Malagó, presidente del comité organizador de Milán-Cortina 2026.

A 63 días de la ceremonia de inauguración en el estadio de San Siro, la llama olímpica emprende un recorrido de 12.000 kilómetros para atravesar las 110 provincias italianas antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno, entre el 6 y el 22 de febrero de 2026.

El acto quedó reducido a la mera entrega de la llama sagrada por parte del Comité Olímpico Heleno a manos italianas, ya que el programa artístico que la acompañaba se canceló ayer, miércoles, debido al pronóstico de tormentas en Atenas. La ceremonia, que escenificó el hermanamiento entre el pueblo griego y el italiano, comenzó con la interpretación del himno olímpico y los himnos nacionales de los dos países por la orquesta sinfónica de ERT, y el izado de banderas.

El griego Yorgos Kuyumtsidis, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Lucha de 2025, entró con la llama olímpica en el estadio Panathinaikó, sede, en 1896, de los primeros Juegos Olímpicos modernos. La antorcha pasó después a manos de la tenista italiana Jasmine Paolini, medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien la entregó a su compatriota, Filippo Ganna, medalla de oro en ciclismo en Tokio 2020.

Finalmente fue la jugadora griega de waterpolo Eleni Ksenaki, campeona mundial con la selección helena en este año, la encargada de encender el pebetero, acompañada por sus compañeras de equipo. Al igual que en la ceremonia de encendido de la llama en la antigua Olimpia, en el acto de entrega, también destacó el papel central de jóvenes sacerdotisas vestidas con trajes tradicionales.

