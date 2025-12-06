Muere una mujer tras caer desde un décimo piso junto a sus dos bebés en Madrid

Una mujer de 48 años ha fallecido este sábado en Madrid al precipitarse desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal. Según informa Emergencias Madrid, los sanitarios del Samur solo han podido confirmar su muerte a la llegada, debido a la gravedad de la caída.

En el suceso, que ha ocurrido cerca de las 9:00 horas de esta mañana, también han resultado heridos dos niños de 3 años, que han sido han sido atendidos en el lugar y trasladados en estado grave a los hospitales 12 de Octubre y Niño Jesús de la capital.

Hasta la zona se han desplazado la Policía Municipal, Bomberos de Madrid y la Policía Nacional, que ha asumido la investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, la Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género, han apuntado fuentes policiales.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.

