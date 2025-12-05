La segunda estrella de España pasa por un cara a cara ante Uruguay y un posible cruce con Argentina

España ya pone caras a sus primeros rivales en el Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente, ubicada en el bombo 1 como vigente número 1 del ranking FIFA, encabezará el Grupo H y tendrá como rivales a Uruguay, Arabia Saudí y la debutante Cabo Verde. Un cuadro que tendrá sedes en Miami, Atlanta, Guadalajara y Houston.

Uruguay: un gigante histórico con Bielsa al frente

La primera bola que acompañó a España fue la de Uruguay, presentada nada menos que por Shaquille O’Neal. Dos veces campeona del mundo (1930 y 1950), la estadística contra la Celeste no es mala: los enfrentamientos previos arrojan un balance de cinco empates y cinco victorias españolas. Será el rival que cierre la fase de grupos de La Roja.

Uruguay llega envuelta en un mar de dudas. La figura de Marcelo Bielsa está cuestionada y el equipo ha perdido colmillo con las retiradas de Cavani y Luis Suárez, además de la ausencia de una referencia goleadora clara en Darwin Núñez.

El bloque sigue teniendo talento en mediocampo -Valverde, Bentancur, De la Cruz, De Arrascaeta-, pero las dudas sobrevuelan varias líneas. La portería, eso sí, permanecerá blindada con Rochet.

Arabia Saudí: renovada, reforzada y ambiciosa

La tercera selección en caer en el Grupo H fue Arabia Saudí. Vuelve al escenario mundialista con un objetivo claro: repetir, o superar, la gesta de Estados Unidos 1994, única vez que alcanzó los octavos de final.

La vuelta de Hervé Renard, sumada a la inyección económica de la Saudi Pro League, ha elevado el nivel competitivo del conjunto saudí. Históricos como Al Dawsari -autor del gol que tumbó a Argentina en Qatar- o pilares como Tambakti, Kanno o Abdulhamid aseguran intensidad y ritmo.

Cabo Verde: la revelación que debutará ante España

La última bola determinó que España debutará en el Mundial ante Cabo Verde, antigua colonia portuguesa que logró una histórica clasificación. Será el primer duelo oficial entre ambas selecciones.

En los Tiburones Azules, que vienen de liderar su grupo por delante de Camerún, destacan nombres como Logan Costa (Villarreal), Jovane Cabral, Monteiro, Livramento, Ryan Mendes y el curioso caso de Roberto 'Pico' Lopes, reclutado tras una búsqueda en LinkedIn.

Calendario provisional de España en el Grupo H

La FIFA anunciará este sábado los horarios y estadios definitivos, pero España ya sabe que debutará el 15 de junio y que cerrará la fase de grupos el 26.

15 de junio: España – Cabo Verde (Atlanta o Miami)

21 de junio: España – Arabia Saudí (Atlanta o Miami)

26 de junio: España – Uruguay (Guadalajara o Houston)

Dieciseisavos: el valor de ser primero de grupo

La posición final del Grupo H influirá de forma directa en un posible choque de colosos. Y es que el verdadero peligro para España aparece en los cruces. Si el equipo de Luis de la Fuente acaba como primero del Grupo H, su rival en dieciseisavos saldrá del Grupo J, el de Argentina. La combinación es mortal: si España es primera y Argentina es segunda, o viceversa, ambas selecciones se verán las caras en el primer cruce.

La selección albiceleste, vigente campeona del mundo, comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Pese a su favoritismo, un tropiezo podría relegarla al segundo puesto y provocar el fatal duelo con la Roja.

El escenario más favorable para España sería que tanto ella como Argentina quedaran primeras en sus respectivos grupos. En ese caso, los de De la Fuente se medirían en dieciseisavos al segundo clasificado del Grupo J, evitando así al coco argentino hasta una hipotética final.

Existe una tercera vía, más difícil, que sería clasificar como una de las mejores terceras. En ese caso el camino de España sería más duro, ya que las opciones de rival apuntan a los líderes de grupos con potencias como Inglaterra, Bélgica o la anfitriona México.

Sin grupo de la muerte... ¿pero un Messi vs. CR7?

El Mundial con más selecciones de la historia no dejó ningún 'grupo de la muerte'. La peor parada, no obstante, fue Francia, que se medirá a la Noruega de Haaland, Senegal y un rival procedente de la repesca internacional.

La Brasil de Ancelotti, por ejemplo, compartirá el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.

Y atención, porque si Portugal y Argentina hacen los deberes en sus grupos podríamos ver por fin un Cristiano Ronaldo vs Leo Messi en una Copa del Mundo. Sería en cuartos de final.

El partido inaugural será, curiosamente, un déjà vu del Mundial 2010: México vs. Sudáfrica. No es la única casualidad: la Roja ya estuvo en el Grupo H en aquella Copa del Mundo... que acabó ganando. Entonces también se enfrentó en fase de grupos a un equipo dirigido por Bielsa, Chile.

La segunda estrella en el horizonte

Con un sorteo generoso, España afronta el Mundial 2026 con la etiqueta de favorita, alimentada por su condición de número 1 del mundo y la espina de no haber brillado en las últimas Copas del Mundo.

La fase de grupos no esconde trampas evidentes, pero el último partido ante la Uruguay de Bielsa puede determinar muchas cosas, máxime cuando Argentina aparece en lontananza. De la Fuente ya tiene ante sí el mapa hacia el gran objetivo: la segunda estrella.

