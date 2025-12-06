Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dana International, ganadora israelí de Eurovisión, carga contra España: "Es una decisión insultante"

La cantante israelí ha mandado un mensaje a todos los países que han anunciado su retirada de Eurovisión después de que Israel confirmase su participación en el festival.

Imagen de la cantante israelí Sharon Cohen, más conocida como Dana International GTRES

Alba Gutiérrez
Publicado:

La cantante israelí Sharon Cohen, más conocida como Dana International, ha lanzado un mensaje a España después de que RTVE anunciase su decisión de no participar el próximo año en el Festival de Eurovisión, tras la confirmación de que Israel formaría parte del certamen. Al igual que España, otros países como Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que ya han condenado la situación en Gaza, han decidido no participar en el Festival y acusan a Israel de utilizar el certamen con fines políticos.

Precisamente, Dana International cobró más importancia después de ganar Eurovisión en 1998 con el tema 'Diva', una canción que también se popularizó en España por su famoso estribillo: "Viva María, Viva Victoria, Afrodita... Viva la Diva, Viva Victoria, Cleopatra...".

La cantante israelí ha comenzado su publicación dando las "buenas noches" a Países Bajos, España, Irlanda y Eslovenia. Continúa afirmando que ha "actuado" en todos esos países "en numerosas ocasiones, tanto en sus escenarios como en programas de televisión". Cohen ha detallado que "siempre" se la ha recibido con "calidez y cariño" y dice que sus fans siempre han "cantado con ella Viva La Diva, conectando con el mensaje que traía: un mensaje de igualdad, aceptación, dignidad humana y los derechos básicos de cada persona".

Tal y como ha detallado en su cuenta de Instagram, todos los países han "formado parte del Festival de Eurovisión durante muchos años" y asegura que hacen "todo lo posible en la competición y, a veces, incluso tenemos éxito". Sharon dice que no entiende "por qué se han vuelto en contra de Israel" y se pregunta si "¿ya no quieren que cantemos con ustedes?" y si entienden "lo violenta e insultante que es esa decisión".

Ha asegurado que lo ocurrido "la entristece mucho" y tiene la esperanza de que la ausencia de España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos "no sucederá realmente" y que "ningún país se retirará por nuestra causa".

¿Cómo llegamos a este punto?

Del mismo modo, la cantante hizo una reflexión sobre la percepción que se tiene de Israel en un post distinto. Sharon se ha preguntado en qué momento el lugar que "tanto nos amó y nos abrazó" se volvió hostil. Además, asegura que ven a los israelíes como algo que no son y sigue preguntándose en qué momento se convirtieron en uno de los países más odiados del mundo.

Ha afirmado que "algo salió mal en la forma en que el mundo nos percibe" y asegura que "quien quiera a Ben Gvir, a Smotrich, un extremo derecho absoluto y una guerra interminable, que entienda que el precio es un camino que conduce a un destino solitario". Asimismo, detalla que quien quiera que Israel vuelva a ser querida en el mundo, "que haga oír su voz". De la misma manera, ha pedido a Israel que este año envíe a Eurovisión a "alguien con cualidades de estrella europea, con una canción pop alegre, colorida y optimista" para que de una vez tengamos "razones para celebrar".

