Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

NIÑO JUAN

Detienen durante un entrenamiento de fútbol al hombre que secuestró al alunicero 'Niño Juan'

La Policía Nacional arrestó a Juan José C.M., alias 'El Morros', buscado desde finales de octubre por el presunto secuestro exprés del 'Niño Juan'.

Violento tiroteo y secuestro de &lsquo;El Ni&ntilde;o Juan&rsquo;

Violento tiroteo y secuestro de ‘El Niño Juan’Antena3

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

La Policía Nacional detuvo este jueves por la noche al presunto autor del secuestro del conocido alunicero 'Niño Juan'. El arresto se produjo en un campo de fútbol del distrito madrileño de Usera, donde el sospechoso estaba entrenando cuando fue localizado por agentes de paisano.

Los agentes encontraron al presunto secuestrador en las instalaciones deportivas del CD Goya, en la avenida Capricho, 16. Según fuentes policiales, en cuanto se dio cuenta de que le habían identificado trató de huir, llegando incluso a enfrentarse con los policías y pidiendo a otros jugadores que intercedieran por él. Sin embargo, finalmente los agentes lograron alcanzar al sospechoso, reducirlo y detenerlo.

En el cacheo, se le incautaron hasta cuatro teléfonos móviles. Fue trasladado a la Brigada de Policía Judicial, donde se confirmó que contaba con numerosos antecedentes.

Un presunto ajuste de cuentas

El secuestro de Juan María Gordillo, conocido como el 'Niño Juan', tuvo lugar el pasado 31 de octubre en el barrio de Carabanchel, Madrid. Fue interceptado a punta de pistola y liberado horas después. Tanto él como el detenido, Juan José C.M., compartían antecedentes y tenían una relación previa que, según fuentes policiales, incluía un vuelco de 1.200 kilos de cocaína valorado en unos 72 millones de euros. La ruptura entre ellos y las disputas con terceros habrían derivado en este ajuste de cuentas.

El detenido, apodado como 'El Morros', jugaba en el equipo de veteranos del CD Goya, pero además del fútbol, tenía una larga trayectoria en el mundo delictivo y una afición por las motos que lo llevó a competir en rallies. Su historial incluye 23 antecedentes y vínculos con asaltos y robos violentos tanto en Madrid como en Andalucía. Consta también como administrador solidario de un taller en Valdemoro y de un sello musical especializado en producciones flamencas.

Tras su detención, la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer por completo el secuestro y determinar si hubo más implicados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Publicidad

Sociedad

Violento tiroteo y secuestro de ‘El Niño Juan’

Detienen durante un entrenamiento de fútbol al hombre que secuestró al alunicero 'Niño Juan'

Muere una mujer tras caer desde un décimo piso junto a sus dos bebés en Madrid

Muere una mujer tras caer desde un décimo piso junto a sus dos bebés en Madrid

Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel

Efemérides de hoy 6 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de diciembre?

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía
Accidente múltiple

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Una imagen en la que se puede leer un cartel pidiendo justicia para Esther López
Crimen

La jueza abre juicio oral contra el único acusado de la muerte de Esther López en Traspinedo

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha
Almería

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha: "Le escuchamos gritar 'No me pegues'"

La vecina asegura haber oído discusiones entre la pareja y cómo el menor pedía que "no le pegaran".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Hospital de Torrejón de Ardoz

Ayuso habla por primera vez sobre el caso del hospital de Torrejón: “Cualquier mala práctica será erradicada”

La Comunidad de Madrid asegura que estudiará el caso en profundidad pero alegan que no ha habido cambios en las listas de espera del centro, que se encuentran por debajo de la media de la región.

GUARDIA CIVIL

Encuentran a dos hermanos muertos en un domicilio de Ribadeo, Lugo

Le queman el pelo a una persona sin hogar

Detenidos dos menores por quemar el pelo a un hombre sin hogar en Benacazón, Sevilla

Zona de la costa de Garrucha (Almería) en la que fue encontrado el cuerpo sin vida del menor.

El niño de 4 años asesinado en Almería pudo ser víctima de una agresión sexual

Publicidad