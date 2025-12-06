Detienen durante un entrenamiento de fútbol al hombre que secuestró al alunicero 'Niño Juan'

La Policía Nacional detuvo este jueves por la noche al presunto autor del secuestro del conocido alunicero 'Niño Juan'. El arresto se produjo en un campo de fútbol del distrito madrileño de Usera, donde el sospechoso estaba entrenando cuando fue localizado por agentes de paisano.

Los agentes encontraron al presunto secuestrador en las instalaciones deportivas del CD Goya, en la avenida Capricho, 16. Según fuentes policiales, en cuanto se dio cuenta de que le habían identificado trató de huir, llegando incluso a enfrentarse con los policías y pidiendo a otros jugadores que intercedieran por él. Sin embargo, finalmente los agentes lograron alcanzar al sospechoso, reducirlo y detenerlo.

En el cacheo, se le incautaron hasta cuatro teléfonos móviles. Fue trasladado a la Brigada de Policía Judicial, donde se confirmó que contaba con numerosos antecedentes.

Un presunto ajuste de cuentas

El secuestro de Juan María Gordillo, conocido como el 'Niño Juan', tuvo lugar el pasado 31 de octubre en el barrio de Carabanchel, Madrid. Fue interceptado a punta de pistola y liberado horas después. Tanto él como el detenido, Juan José C.M., compartían antecedentes y tenían una relación previa que, según fuentes policiales, incluía un vuelco de 1.200 kilos de cocaína valorado en unos 72 millones de euros. La ruptura entre ellos y las disputas con terceros habrían derivado en este ajuste de cuentas.

El detenido, apodado como 'El Morros', jugaba en el equipo de veteranos del CD Goya, pero además del fútbol, tenía una larga trayectoria en el mundo delictivo y una afición por las motos que lo llevó a competir en rallies. Su historial incluye 23 antecedentes y vínculos con asaltos y robos violentos tanto en Madrid como en Andalucía. Consta también como administrador solidario de un taller en Valdemoro y de un sello musical especializado en producciones flamencas.

Tras su detención, la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer por completo el secuestro y determinar si hubo más implicados.

