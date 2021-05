Benzema desvela el futuro de Zidane al frente del Real Madrid: "No se va a ir, ya lo verás"

Karim Benzema vive un gran momento futbolístico tras ser convocado por la selección francesa para la Eurocopa seis años después de su ausencia internacional por el 'caso Valbuena'. El delantero del Real Madrid ha concedido una entrevista a L'Equipe en la que aborda su vuelta a Francia y el futuro de Zidane en el club merengue. "Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se vaya. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va... Pero por ahora, no veo al Real sin Zidane", asevera sobre el entrenador madridista.

Y es que Zidane ha sido clave en la carrera de Benzema en los últimos años: "Zizou siempre ha sido sincero conmigo. Cercano y muy sincero. Cuando las cosas van bien, me lo dice, pero cuando no, ¡también me lo dice! Siempre es muy abierto al respecto, ya sea en los entrenamientos o en los partidos. Por eso le respeto tanto, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucha confianza en el campo. Es mi entrenador, pero es como mi hermano mayor", dice sobre el técnico galo, cuyo futuro sigue siendo una incógnita aunque le queda un año de contrato.

Asimismo, Benzema ha elogiado el año del Madrid en una temporada difícil para los madridistas: "Míralo así: ¡hemos tenido 60 lesiones! En ningún momento, el Real Madrid jugó con su equipo típico. Muchos tenían el Covid, incluso Zizou. Ha sido una temporada complicada. Pero a pesar de eso, llegamos a las semifinales de la Liga de Campeones y luchamos hasta la última jornada en LaLiga. Podríamos haber ganado todo y lo hemos perdido todo, así es el fútbol".

Su conversación con Deschamps

Sobre su participación en la Eurocopa, Benzema está feliz y desvela que se enteró por televisión: "El rumor había aumentado, era el acontecimiento del día. Y yo estaba esperando como todos los demás, frente al televisor, y con todos mis familiares al teléfono, mi mamá, mi papá".

Sobre la conversación que mantuvo con Deschamps: "Hablamos de muchas cosas, fue una larga conversación entre hombres, que quedará entre nosotros. Nos dijimos muchas, muchas cosas. No sólo hablábamos de fútbol, sino de todo: de la vida, de la familia... Pero en ningún momento me dijo: 'Estarás en la Eurocopa'. Lo único que me dije después de esa conversación fue que habíamos dado un gran paso juntos y que era positivo", señala.