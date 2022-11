El Atlético de Madrid, sexto en Liga y en uno de los peores momentos de Simeone

¿Podrá Simeone revertir la situación del equipo tras el parón del Mundial de Qatar? Esa pregunta y muchas otras son las que rondan la cabeza de los aficionados del Atlético de Madrid. Queda claro que el equipo está grogui, fuera de Europa y sexto en Liga. La derrota de anoche ante el Mallorca fue el último episodio de un naufragio por capítulos.

El Atlético de Madrid es un equipo ahora mismo sin respuestas ni argumentos. La única noticia positiva para los de Simeone es el parón de más de un mes por el Mundial. Y es que El Cholo necesita tiempo y replantear muchas cosas para enderezar una temporada que pinta nefasta.

"Esta derrota duele. Nos ha faltado contundencia y estamos cometiendo errores defensivos que nos ponen los partidos muy cuesta arriba. El hecho de tener que cambiar un resultado adverso nos genera complicaciones, en un primer tiempo en que una jugada simple no la supimos resolver ante un rival que trabaja muy bien en la parte defensiva", analizó Simeone tras la derrota en Son Moix.

Tres derrotas y dos empates en los cinco últimos partidos

El Atlético de Madrid no gana desde que se impusiera al Betis el pasado 23 de octubre en el Villamarín. Por el camino el equipo se ha quedado fuera de la Champions y la Europa League, y sexto en Liga y ya sin opciones de pelear por el título.

Simeone sigue con fe en sus jugadores: "Lo que me ocupa. Tratar de terminar bien la Copa, trabajar bien y fuerte con los que se queden y esperar a los del Mundial con la mayor ilusión y responsabilidad. Tendremos un poco más de tiempo para poder trabajar. Después del Mundial ojalá vengan con la intención de revertir la situación que obviamente es difícil".

La situación es delicada y ya nadie lo esconde. El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, realizó un llamamiento a hablar menos y trabajar más.

"Trabajar, estar todos callados más que nunca y más juntos para sacar adelante esta situación", indicó Koke al ser preguntado por la situación del equipo.

"Hoy no tiene explicación... Estamos en una racha muy mala" || Koke, capitán del Atlético

"Hoy no tiene explicación. En el segundo tiempo, el equipo ha salido de otra forma, ha tenido ocasiones y cuando no quiere entrar la pelota y entras en esa dinámica no se puede explicar, la verdad. Otros partidos no hemos estado al nivel que teníamos que estar y hoy nos han llegado una vez, nos han hecho un gol y es mucho más difícil. Ellos son un equipo muy trabajado, están en buena dinámica y nosotros estamos en una racha muy mala", reconoció el capitán rojiblanco.

Koke tiene claro lo que quiere ver la afición colchonera: "Quieren ver a su Atleti, que sea el Atleti de siempre, que trabaja, lucha, tiene coraje, corazón... Hay veces que no hemos podido encontrar eso. Que sigan confiando en nosotros porque vamos a sacar esto adelante seguro".