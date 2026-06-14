Muere Aldon Smith, exjugador de la NFL, a los 36 años de forma repentina: "Hizo una de las mejores temporadas de novato que se han visto"

La NFL ha anunciado este domingo el fallecimiento de Aldon Smith, exjugador de los San Francisco 49ers, a los 36 años, por causas que todavía se desconocen.

Un fallecimiento "repentino"

"Estamos devastados por el repentino y trágico fallecimiento de Aldon Smith", empezó diciendo el equipo de San Francisco en su comunicado oficial.

"Protagonizó una de los mejores temporadas de novatos..."

"El innegable talento de Aldon y su dominio absoluto en el terreno de juego quedaron patentes desde el momento en que se unió a nuestra organización, habiendo protagonizado una de las mejores temporadas de novato que se hayan visto en la NFL. Más allá de su excelencia como jugador, Aldon será recordado por su sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier lugar al que entraba.", dijo la franquicia.

Tal y como ha informado el equipo en su página web, Smith fue seleccionado originalmente por los San Francisco 49ers en el séptimo puesto en el Draft de la NFL de 2011. Durante su carrera con los 49ers, participó en 50 partidos (30 como titular) y registró 152 tacleadas, 44.0 placajes, cinco pases defendidos, cinco balones sueltos forzados, una intercepción y una recuperación de balón suelto. Smith también participó en ocho partidos de postemporada (seis como titular) y acumuló 20 placajes, 5.5 capturas, dos balones sueltos forzados y dos recuperaciones de balón suelto.

Como novato en 2011, registró 14.0 capturas, la mayor cantidad del equipo, la segunda mayor cantidad para un novato en una sola temporada en la historia de la NFL. Seleccionado para el Primer Equipo All-Pro de Associated Press en 2012 y para el Pro Bowl en 2013, las 19,5 capturas de Smith como jugador de segundo año son la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la franquicia de los 49ers. Sus 33,5 capturas en sus primeras dos temporadas (2011-12) son la mayor cantidad para cualquier jugador en sus primeras dos temporadas.

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