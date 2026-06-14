León XIV agradece a Felipe VI su apoyo tras el viaje a España: "Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey"

El papa León XIV agradeció este domingo al rey Felipe VI el respaldo recibido durante su viaje apostólico a España, una visita de una semana que concluyó con dos intensas jornadas en Canarias centradas en la realidad migratoria. Durante el rezo dominical del ángelus en el Vaticano, el Pontífice quiso reconocer expresamente el papel del monarca español tras una estancia que calificó de especialmente significativa.

"Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España. Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey", afirmó León XIV.

El Papa extendió además su reconocimiento a la Iglesia española y a las comunidades que participaron en los distintos actos de la visita. "Con afecto a los obispos, a todas las comunidades visitadas y a la entera Iglesia que está en España", señaló antes de concluir con un mensaje de bendición: "¡Que Dios bendiga siempre a España!".

La visita apostólica estuvo marcada por una intensa agenda en Canarias, donde León XIV puso el foco en la situación de las personas migrantes y en las tragedias que se producen en las rutas marítimas hacia Europa.

Un viaje marcado por Canarias y un regreso condicionado por una avería

La etapa final del viaje transcurrió en Tenerife, donde el Pontífice mantuvo encuentros con migrantes y voluntarios, visitó el centro de acogida de migrantes Las Raíces y presidió una multitudinaria misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ante unas 40.000 personas. Durante sus intervenciones insistió en la necesidad de no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de quienes arriesgan su vida en el mar y defendió que los procesos migratorios pueden convertirse en oportunidades de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos.

En el centro Las Raíces recordó también el legado del papa Francisco, aludiendo a la importancia de mantener vivos los orígenes y los vínculos con la propia comunidad. A lo largo de su estancia en el archipiélago reiteró su agradecimiento al pueblo canario por su labor de acogida y solidaridad con quienes llegan a las islas.

El regreso a Roma estuvo condicionado por una avería técnica en el Airbus A320 de Iberia que debía trasladar a la delegación vaticana desde Tenerife Norte. Tras varios intentos fallidos para solucionar una incidencia detectada en uno de los motores, la compañía optó por desembarcar a los pasajeros y enviar una nueva aeronave desde Madrid.

Ante esta situación, Felipe VI ofreció al Pontífice la posibilidad de regresar a la capital italiana a bordo de un Falcon del Ejército del Aire junto a su equipo más cercano. El vuelo despegó desde Tenerife en torno a las 19:00 horas y aterrizó en Roma alrededor de las 22:00 horas, mientras que el resto de la delegación regresó posteriormente en el avión habilitado por Iberia.

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