VÍDEO: Un ejemplar de oso pardo sorprende a los conductores al aparecer en una carretera de Navarra

Un oso pardo ha sido visto durante la madrugada de este domingo mientras recorría una carretera de Navarra, concretamente entre las localidades de Ochagavia y Ezcaroz, en la NA-140. El animal ha sido grabado por un vecino de Oronz, que regresaba a su domicilio alrededor de las tres de la madrugada.

Las imágenes muestran al plantígrado avanzando por la vía, cruzándose entre el carril derecho y el arcén durante varios momentos de su recorrido. El vídeo se ha difundido por redes sociales, y ha despertado interés al producirse en una zona transitada por vehículos y en horario nocturno.

Este episodio coincide con los últimos datos sobre la población de osos en los Pirineos. De acuerdo con el Grupo de Seguimiento Transfronterizo, se calcula que en 2025 habitan en la cordillera unos 130 ejemplares, aunque la estimación sitúa la cifra entre 109 y 143 individuos, con un nivel de confianza del 95%.

Los estudios genéticos realizados durante el año han permitido identificar 108 osos distintos, y confirman una tendencia de crecimiento de la población del 11,6%. No obstante, el número de nacimientos ha descendido respecto a ejercicios anteriores: se han localizado seis camadas, con un total de ocho oseznos, frente a las 14 camadas registradas en 2024, y las 12 contabilizadas en 2023.

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