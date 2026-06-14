Carmen Fúnez carga contra el presidente: "En Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha intensificado este domingo las críticas de su partido contra el presidente del Gobierno al asegurar que "en Pedro Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido" como parte de un "patrón de conducta" que, a su juicio, se repite en los distintos casos judiciales que afectan al entorno del PSOE.

Fúnez realizó estas declaraciones ante los medios de comunicación tras participar en una carrera solidaria en Madrid en apoyo a los enfermos de ELA y sus familias. "Queríamos estar con ellos", señaló antes de abordar la actualidad política.

La dirigente popular rechazó que las investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE puedan considerarse episodios aislados. "Cerdán era PSOE cien por cien, Ábalos es sanchismo cien por cien y la mujer de Pedro Sánchez y su hermano son Pedro Sánchez cine por cine. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez, en su persona confluyen el Gobierno, el PSOE y la corrupción", afirmó.

En la misma línea, sostuvo que la situación política actual tendría consecuencias distintas en otros países. "En cualquier otro país el presidente del Gobierno habría disuelto las Cortes, convocado elecciones y habría dimitido", manifestó.

Fúnez insistió en personalizar las críticas en el jefe del Ejecutivo. "Al final todo confluye en una sola persona. Partido, Gobierno y corrupción rodea al número 1, al One, que no es otro que P.S. que es Pedro Sánchez", declaró.

La responsable popular también restó importancia al calendario judicial de los próximos días y puso el foco en los hechos investigados. En referencia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que "el problema no es el calendario judicial, el problema son los hechos". Asimismo, aseguró que "al expresidente Zapatero se le está juzgando por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y por contrabando".

La dirigente concluyó sus declaraciones con una crítica dirigida al expresidente socialista. "Parece mentira que el referente de Pedro Sánchez, que instituyó el lema de que ser socialista es tener poco y dar mucho, tenga 1,3 millones de euros en joyas en la caja fuerte de su despacho", afirmó.

Feijóo reclama un cambio político y una "limpieza total"

Las declaraciones de Carmen Fúnez se producen un día después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, endureciera también su discurso contra el Gobierno durante la Romería de O Pino, en A Coruña. El líder popular denunció lo que calificó como una situación "insostenible" y una "degeneración política, institucional y moral" del Ejecutivo.

Durante su intervención, Feijóo acusó al Gobierno de favorecer a quienes "amenazan" o "chantajean" frente a las comunidades autónomas que cumplen con sus obligaciones y defendió la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. Asimismo, prometió impulsar una profunda regeneración institucional si llega al poder.

"Vamos a hacer una limpieza total, completa, porque lo han podrido todo", aseguró, al tiempo que repasó distintos casos que afectan al entorno socialista. También cargó contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que definió como "la joya de la corona de Sánchez" y "el referente moral de Pedro Sánchez".

Feijóo rechazó además que el actual presidente pueda mantenerse al frente del Ejecutivo más allá de la legislatura y afirmó que "su epitafio político ya está escrito".

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