Muere una joven de 21 años haciendo puenting tras ser lanzada sin cuerda

Una joven de 21 años fallecía este sábado en el municipio de Limeira, en el estado brasileño de São Paulo, durante la práctica de un salto de puenting en un punto turístico conocido como la Ponte do Esqueleto.

Según ha informado la Policía Militar, el accidente tuvo lugar alrededor de las 10:00 horas de la mañana, cuando la víctima participaba en una actividad de turismo de aventura desde un viaducto de entre 30 y 35 metros de altura, usado habitualmente para deportes extremos como el 'bungee jumping' y el 'rope jumping'.

Según las primeras investigaciones, se habría producido un grave fallo en el procedimiento de seguridad, ya que los arneses y cables no habrían sido correctamente asegurados antes del salto, lo que provocó que la joven cayera al vacío sin protección, sufriendo heridas mortales.

Hay tres personas detenidas

Las autoridades han indicado que varias personas han sido llamadas a declarar a la comisaría, y al menos tres permanecen detenidas mientras se esclarecen las responsabilidades del hecho.

La víctima ha sido identificada por medios locales como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. El momento del accidente ha quedado grabado y ha circulado por las redes sociales, mostrando la reacción de pánico de los presentes al percatarse de que no estaba correctamente sujeta. A pesar de los intentos de reanimación por parte de testigos y servicios de emergencia, la joven falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

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