Antena 3Noticias
Última hora
Mundo

PUENTING

Muere una joven de 21 años haciendo puenting tras ser lanzada sin cuerda

Al menos tres personas permanecen detenidas mientras se esclarecen las responsabilidades del suceso.

Muere una joven de 21 años haciendo puenting tras ser lanzada sin cuerda

Muere una joven de 21 años haciendo puenting tras ser lanzada sin cuerda

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Una joven de 21 años fallecía este sábado en el municipio de Limeira, en el estado brasileño de São Paulo, durante la práctica de un salto de puenting en un punto turístico conocido como la Ponte do Esqueleto.

Según ha informado la Policía Militar, el accidente tuvo lugar alrededor de las 10:00 horas de la mañana, cuando la víctima participaba en una actividad de turismo de aventura desde un viaducto de entre 30 y 35 metros de altura, usado habitualmente para deportes extremos como el 'bungee jumping' y el 'rope jumping'.

Según las primeras investigaciones, se habría producido un grave fallo en el procedimiento de seguridad, ya que los arneses y cables no habrían sido correctamente asegurados antes del salto, lo que provocó que la joven cayera al vacío sin protección, sufriendo heridas mortales.

Hay tres personas detenidas

Las autoridades han indicado que varias personas han sido llamadas a declarar a la comisaría, y al menos tres permanecen detenidas mientras se esclarecen las responsabilidades del hecho.

La víctima ha sido identificada por medios locales como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. El momento del accidente ha quedado grabado y ha circulado por las redes sociales, mostrando la reacción de pánico de los presentes al percatarse de que no estaba correctamente sujeta. A pesar de los intentos de reanimación por parte de testigos y servicios de emergencia, la joven falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Muere la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras tres años en coma

Fallece la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras tres años en coma

Publicidad

Mundo

Muere una joven de 21 años haciendo puenting tras ser lanzada sin cuerda

Muere una joven de 21 años haciendo puenting tras ser lanzada sin cuerda

El presidente de Estados Unidos Donald Trump

Donald Trump ve inminente el acuerdo con Irán y la apertura del estrecho de Ormuz

En el centro de la imagen, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Cuba anuncia reformas para liberalizar su economía ante las sanciones de EEUU

Donald Trump
IRÁN Y EEUU

Trump anuncia que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo: "El estrecho de Ormuz estará abierto para todos"

Centro Penitenciario Tocorón
ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos anuncia la caída de 'El Niño Guerrero' en una operación contra el Tren de Aragua

SpaceX de Elon Musk
SpaceX

Elon Musk hace historia: la salida a Bolsa de SpaceX lo convierte en la primera persona billonaria del mundo

La salida a Bolsa de la compañía espacial dispara la fortuna del empresario sudafricano, que consolida su posición como la persona más rica del planeta gracias a sus negocios tecnológicos.

Imagen de archivo de la terminal 2 del aeropuerto de Hamburgo
Alemania

Evacúan el aeropuerto de Hamburgo y cancelan vuelos por un "incidente de seguridad"

Los pasajeros están pasando de nuevo los controles de seguridad. Sin embargo, las autoridades alertar de retrasos y cancelaciones.

David Hockney

Muere David Hockney, icono del arte contemporáneo y figura clave del Pop Art, a los 88 años

Fallece la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras tres años en coma

Muere la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras tres años en coma

June 10, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: US President Donald Trump during a signing ceremony for the ''Secure America Act'' in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Wednesday, June 10, 2026. President Donald Trump prevailed after dissident Republican lawmakers abandoned an effort to leverage a 0 billion spending package to prevent him from reviving a payout fund for political allies who say they were unfairly targeted by the Biden administration Europa Pre...

Trump anuncia que la guerra ha terminado e Irán asegura que el acuerdo "nunca ha estado tan cerca"

Publicidad