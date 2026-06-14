Los Knicks hacen historia en la NBA y ganan el anillo 53 años después con un Brunson estelar

La temporada 2026 en la NBA ha deparado un final soñado para uno de los equipos más mediáticos en la historia de la liga. 53 años después de su segundo y último título hasta la fecha (1973), los New York Knicks levantaron esta madrugada el tercer anillo de campeones de la NBA tras imponerse a los San Antonio Spurs de Wembanyama por 4-1 en una serie que se decidió por la histórica e inaudita remontada en el cuarto partido.

Nueva York rugió como siempre, y como nunca. Más de medio siglo ha tenido que pasar para que los Knicks volvieran a la cima del baloncesto mundial después de que lo hicieran en 1970 y 1973 figuras como Phil Jackson, Willis Reed y Walt Frazier. Desde entonces pasaron por el Madison jugadores históricos como Ewing, King, Charles Oakley, Starks, Sprewell y Carmelo Anthony, la gran estrella de los Knicks que nunca pudo ni rozar el anillo en la que fue una larga odisea por el desierto.

Este año ya se antojaban cosas grandes, pero pocos o prácticamente ninguno soñaba con el título teniendo a unos Thunder que volvieron a dominar el oeste, pero en esta ocasión los Spurs se quedaron a solo dos victorias en la temporada regular, y cuando llegaron las eliminatorias los de Texas se impusieron en el séptimo partido.

No obstante, los Knicks firmaron unos Playoffs de matricula de honor, y es que la eliminatoria en la que más partidos perdieron fue curiosamente la primera ante los Hawks (4-2), porque después arrasaron a los Sixers y a los Cavaliers por sendos 4-0.

Exhibición histórica de Brunson en las finales

Y entre muchos nombres que destacan en el equipo de Nueva York, el que brilló con luz propia fue un Jalen Brunson que se llevó el MVP de las finales con total merecimiento y que puso el punto y final a la eliminatoria anotando 45 puntos, 36 en el penúltimo (5 rebotes y 7 asistencias), 32 en la única derrota, la decisiva canasta del empate en el 2-0 y otros 30 en el partido inaugural. Llegó como jugador de rol y se convirtió en el héroe que buscaban los Knicks desde hace más de medio siglo.

Los cinco partidos de las finales

Spurs 95-105 Knicks (0-1): los de San Antonio llegaron a ganar de 14 puntos en el tercer cuarto.

Spurs 104-105 Knicks (0-2): los locales ganaban de dos a falta de 40 segundos. Fue un partido que se decidió por el incomprensible error de Wembanyama con 104-104 y posesión a favor (10 segundos para el final).

Knicks 111-115 Spurs (2-1).

Knicks 107-106 (3-1): los neoyorkinos remontan la mayor diferencia en la historia de las finales (76-49).

Spurs 90-94 Knicks (4-1): los texanos llegaron a ganar de 15 puntos en el tercer cuarto y de 10 en el último.

A la fiesta en el vestuario se unieron famosos como Ben Stiller y Timothée Chalamet.

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