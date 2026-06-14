El incendio de A Coruña arrasa 330 hectáreas y provoca el desalojo de varias familias

El incendio forestal originado en el municipio coruñés de Padrón, continúa avanzando y ya ha afectado a unas 330 hectáreas de terreno, según las últimas estimaciones oficiales. Ante la proximidad de las llamas a varias zonas habitadas, la Consellería do Medio Rural ha activado la situación 2 como medida preventiva de protección a la población.

La evolución del fuego ha obligado a evacuar por completo el núcleo de Cruxeiras de Abaixo, donde una decena de viviendas permanecen desalojadas mientras los equipos de emergencia trabajan para evitar que las llamas alcancen las casas. Además, el incendio ha cruzado los límites de Padrón y se ha extendido hasta el municipio de Teo, en dirección a la zona de Vilar do Bispo.

Las condiciones meteorológicas dificultan la extinción

Las condiciones meteorológicas marcadas por el viento y las elevadas temperaturas, han dificultado las tareas de control durante la jornada. Aunque por la mañana se esperaba una evolución favorable, la reactivación de uno de los frentes ha obligado a reforzar el dispositivo de extinción.

Como medida de seguridad, se ha restringido el tráfico en varias carreteras de la zona. Mientras tanto, decenas de profesionales continúan desplegados sobre el terreno con el objetivo de contener el avance del incendio, y minimizar sus consecuencias.

En las labores de extinción participan técnicos, agentes forestales, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada y medios aéreos. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica colabora con aviones anfibios y un helicóptero para reforzar el operativo coordinado por la Xunta.

Por el momento no se han registrado heridos ni daños en viviendas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia máxima debido a la cercanía del fuego a varios núcleos de la población.

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