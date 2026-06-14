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Vinicius salva un punto ante Marruecos en el estreno de la Brasil de Ancelotti en el Mundial

Un golazo del jugador madridista igualó la contienda tras el tanto de Saibari y deja en el aire la primera plaza del grupo. Escocia venció por la mínima a un Haití que plantó cara de tú a tú.

Vinicius celebra un gol ante Marruecos en el Mundial

Vinicius celebra un gol ante Marruecos en el MundialReuters

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Ancelotti se estrenó con Brasil en el Mundial empatando ante Marruecos (1-1) en el partido que se supone que iba a 'decidir' el primer puesto del Grupo C. Saibari abrió la lata en el 21' con una preciosa vaselina y Vinicius respondió diez minutos después con una internada marca de la casa y un disparo a la escuadra.

El partido no decepcionó pero tampoco fue el que se esperaba, reinó la igualdad pero se echaron en falta muchas oportunidades en uno y otro equipo. Raphinha puso ganas pero estuvo desaparecido, y Vinicius, intentándolo como suele acostumbrar, salvó un punto con el gol y poco más, porque estuvo marcado al milímetro por Hakimi y las ayudas del equipo marroquí.

Endrick y Neymar, sin minutos

En la segunda parte, Brasil mereció algo más, pero siempre atacaba en inferioridad numérica, mientras que los leones del Atlas lo intentaron con peligro en alguna ocasión pero se encontraron con Allison y las torres Marquinhos y Gabriel. Neymar vio todo el partido desde el banquillo y Ancelotti volvió a dejar sin minutos a Endrick.

A priori, este iba a ser el partido que decidiera el primero de grupo, por lo que este reparto de puntos obliga a ambos a ganar a Escocia y Haití, e intentar terminar la fase de grupos con el mejor goal average posible. Por otra parte, en el encuentro que enfrentaba a escoceses y haitianos se impusieron los primeros pero por la mínima (0-1 con gol de McGinn en el 28') y en un partido en el que la selección americana compitió de tú a tú.

Día 3 en el Mundial de Fútbol

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