Donald Trump ve inminente el acuerdo con Irán y la apertura del estrecho de Ormuz

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba que las conversaciones con Irán avanzan favorablemente, y expresaba su confianza en que ambas partes puedan cerrar próximamente un acuerdo preliminar que contribuya a estabilizar la situación en Oriente Próximo.

A través de su red social Truth, Trump señalaba que el documento negociado podría formalizarse en estas próximas horas, y destacaba que uno de sus principales objetivos es garantizar que Irán "no pueda acceder a armamento nuclear" bajo ninguna circunstancia. El mandatario defendía además, que el marco de negociación actual es sustancialmente diferente al acuerdo nuclear de 2015, al que volvía a criticar por considerarlo insuficiente para frenar las aspiraciones nucleares iraníes.

El presidente estadounidense también aseguraba que la relación entre Washington y Teherán atraviesa "un momento distinto" al de administraciones anteriores, y reiteraba su disposición a colaborar con Irán en cuestiones relacionadas con la seguridad y la estabilidad regional.

Comunicado Donald Trump | Truth

Irán descarta firmar un acuerdo este domingo

Sin embargo, desde Teherán han rebajado las expectativas sobre una firma inmediata. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha confirmado que el memorando de entendimiento que negocian ambas partes no será suscrito este domingo, aunque reconoce que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

"El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma", ha afirmado el portavoz.

Según las autoridades iraníes, el documento se centra principalmente en poner fin a las tensiones recientes, y abrir una nueva etapa de diálogo, mientras que la cuestión nuclear quedaría para futuras negociaciones.

El acuerdo preliminar, impulsado con la mediación de Pakistán, contempla la apertura de un periodo de aproximadamente 60 días de conversaciones destinadas a abordar asuntos clave, como el programa nuclear iraní, y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz.

Una delegación de Catar viaja a Teherán para impulsar el acuerdo

Una delegación de Catar ha viajado este domingo a Teherán para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU, según han informado medios iraníes. La agencia ISNA ha indicado que uno de los consejeros del ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha llegado a Teherán para "impulsar las conversaciones entre Teherán y Washington".

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