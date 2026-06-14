Cucurella se acerca al Real Madrid: podría ser oficial después del Mundial

Marc Cucurella podría jugar en el Real Madrid la próxima temporada. O al menos así lo ha dejado caer Fabrizio Romano en su cuenta de X, donde ha informado de que existe un "acuerdo verbal" entre el club blanco y el lateral izquierdo del Chelsea, que será titular en España en este Mundial de Fútbol 2026.

"EXCLUSIVA: Real Madrid alcanza acuerdo verbal para fichar a Marc Cucurella del Chelsea, ¡AQUÍ VAMOS! Acuerdo verbal en marcha entre todas las partes, el jugador también es el lateral izquierdo deseado por Mourinho. Detalles a continuación. Cucurella deja Chelsea y se une al Madrid tras el Mundial", ha explicado el italiano.

Este domingo, poco después de la 'bomba' de Fabrizio, los principales periódicos deportivos españoles (AS y MARCA) se han hecho eco de la noticia dejando claro que el fichaje está "cerrado" y "atado".

Todavía no hay nada oficial, y de serlo seguramente se anunciaría después del Mundial 2026, allá por el 17 de julio, o antes si España cae eliminada.

Fabrizio Romano quiso ampliar su información: "Más sobre la exclusiva de Marc Cucurella al Real Madrid. El lateral izquierdo español firmará un contrato a largo plazo válido por 6 años y ya ha acordado el traspaso. Otro acuerdo rápido al estilo del nuevo Real Madrid después de Bernardo, Dumfries, Konaté".

El especialista en mercado de fichajes ha querido detallar que el acuerdo se habría cerrado por unos 60 millones de euros entre Real Madrid y Chelsea.

Moruinho y cuatro fichajes... que no son oficiales

No obstante, a día de hoy el único anuncio oficial del Real Madrid respecto a la próxima temporada ha sido la incorporación de José Mourinho, que protagonizará su segunda etapa al frente del club blanco tras la de 2010 a 2013. También se ha hablado mucho de que Dumfries (Inter de Milan) y Konaté (Liverpool) son fichajes prácticamente cerrados. Además, hace unos días, el propio Fabrizio Romano también anunció el fichaje de Bernardo Silva como petición expresa de Mourinho.

De confirmarse el fichaje de Cucurella, Fran García y Mendy perderían todavía más protagonismo, ya que se espera que sean él y Álvaro Carreras los dos que se repartan la banda izquierda.

Cucurella, por su parte, tiene 27 años y es uno de los grandes laterales izquierdos del panorama mundial. En este Mundial es una de las piezas claves e inamovibles en el esquema de Luis de la Fuente.

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