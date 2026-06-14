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El bebé hallado en Ceuta murió violentamente por la acción de un adulto, según la autopsia

El informe forense definitivo revela que en la muerte intervino alguien externo para provocar las lesiones sufridas por el pequeño, que tuvieron que ser provocadas por una sola persona.

La policía científica entra en el portal del domicilio donde se halló el cuerpo

La policía científica entra en el portal del domicilio donde se halló el cuerpoEUROPA PRESS

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Iman Benataya
Publicado:

El bebé de nueve días encontrado sin vida en el domicilio de sus padres en Ceuta murió de forma violenta y por acción de un adulto. Así lo recoge el informe definitivo de la autopsia practicada al cadáver del menor, que fue encontrado el pasado 6 de octubre del 2025.

A pesar de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya disponía de un informe provisional que llevó a prisión a los padres del bebé, el juzgado de Ceuta que instruye el caso ha recibido ahora el informe definitivo. Los padres del menor se encuentran en prisión, en dos centros penitenciarios peninsulares desde octubre del 2025 tras su arresto en la vivienda situada en la calle Alférez Provisional de Ceuta, donde la Policía Nacional localizó el cuerpo sin vida del recién nacido.

Muerte de origen violento

Las conclusiones de este informe final corroboran, con los resultados de todos los estudios complementarios realizados, que la muerte del bebé fue de origen violento y que presentaba un traumatismo craneoencefálico, según han informado a los periodistas fuentes judiciales. El informe forense definitivo revela que en la muerte intervino alguien externo para provocar las lesiones sufridas por el pequeño, que tuvieron que ser provocadas por una sola persona, y descarta la posibilidad de que la muerte se produjera por una caída accidental.

A raíz del informe, los padres, que se encuentran en prisión comunicada y sin fianza, podrían ser acusados de un delito de asesinato con agravante de parentesco.

Los vecinos dieron la voz de alarma

Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda. A su llegada, los agentes comprobaron que el bebé había fallecido y se detuvo a sus progenitores y al hermano del hombre, que también se encontraba en el domicilio, aunque fue puesto luego en libertad sin cargos. Cabe destacar que el matrimonio tiene otro niño, de 4 años.

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