Fernando Alonso abandona en Barcelona y 'ayuda' a Hamilton a ganar su primera carrera en Ferrari

El "probablemente" último GP de Cataluña para Fernando Alonso no ha podido ser peor. El asturiano, de 44 años, partió último este domingo y terminó abandonando en la vuelta 40 tras uno de los habituales problemas de fiabilidad en el Aston Martin; el monoplaza de de Stroll dijo basta en la vuelta 6.

Primera victoria de Hamilton en Ferrari

Una carrera que se llevó Lewis Hamilton en la que ha sido su primera victoria con Ferrari un domingo (ganó la sprint de China 2025). Y sí, en parte puede decirse que la consiguió por el 'cable' que le echó su excompañero y 'rival' deportivo desde entonces, Fernando Alonso, que provocó un Safety Car en la vuelta 40 y permitió que el inglés hiciera su segunda y última parada bajo el Virtual Safety Car.

El siete veces campeón del mundo consiguió así noquear a Russell, que adelantó a Antonelli a cuatro vueltas del final después de que al italiano le dejara tirado el coche cuando rodaba segundo. Norris completó el podio y Carlos Sainz fue 12º, pero muy lejos de los puntos.

Stroll abandonó en la vuelta 6 y Alonso en la 40

El drama de Aston Martin fue total, incluso peor de lo que esperaba: Stroll partió penúltimo y abandonó en la vuelta 6, y Alonso, que sí pudo rodar más y que fue capaz de adelantar a Bottas en plena carrera (el único en 40 vueltas), no puedo ni terminar el GP del que es embajador por otro problema de fiabilidad en su coche.

El de Oviedo, que sumó un punto milagroso hace una semana en Mónaco, atiende 'resignado' a la prensa: "El ingeniero me dijo por la radio que parase el coche y saltara, así que me imaginé que se trataba de un problema de baterías porque es entonces cuando debes saltar del coche. Habíamos cambiado piezas antes de la carrera así que posiblemente tengamos que salir desde el pit-lane otra vez en Austria. Pero esto es lo que hay, sufrimos con las prestaciones pero también con la fiabilidad, que aún no está asegurada del todo. Aún tenemos muchos problemas".

El bicampeón, además, lanzó un mensaje claro a la escudería acerca del rendimiento futuro del coche: "Tenemos otras esperanzas para la segunda parte del año con mejoras para ser un poco más competitivos, pero tenemos que ver resultados. En algún momento necesitamos ver que algunas mejoras hacen el coche más rápido, en los últimos años no siempre fue así. Hay que demostrar algunas cosas con las evoluciones de este año y luego esperemos que vaya mejor".

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